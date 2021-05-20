Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beşiktaş JK yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti
|20 Mayıs 2021 15:44
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