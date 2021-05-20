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Çocuk parkında ölümde belediye yöneticisine soruşturma izni

Arnavutköy'de bir çocuk parkında ikiz kardeşiyle oyun oynarken üzerine aydınlatma direği düşen 10 yaşındaki Görkem Yağız Küçük'ün ölümüyle ilgili soruşturmada, bilirkişi raporunda sorumlu olduğu tespit edilen belediye yöneticisi hakkında soruşturma izni verildi
 20 Mayıs 2021 15:51
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Çocuk parkında ölümde belediye yöneticisine soruşturma izni

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Eylül 2020 tarihinde Arnavuköy'de bir çocuk parkında yaşanan ölümle ilgili başlattığı soruşturmada bilirkişi incelemesi yapılmıştı. Bilirkişi raporunda çocuk, yaşlı ve engellilerin de kullandığı parkta, kişilerin sağlık ve güvenliğinin korunması için gerekli tedbirlerin alınmadığı, gerekli organizasyonun yapılmadığının görüldüğü belirtildi. Görkem Yağız Küçük'ün üzerine devrilen aydınlatma direğinin üzerinde lambalar dışında, panellerin taşıyacak nitelikte başka hiçbir ek teçhizat kullanılmadığı, buna rağmen üzerine güneş panelleri, bu panellere ait sacdan imal edilmiş pano ve panonun içine bataryalar yerleştirildiği kaydedildi. Raporda direğin tesis edildiği yerin açık alan olması nedeniyle direkt olarak rüzgara maruz kaldığı, üst noktadaki güneş panellerinin rüzgar kuvvetini tutması nedeniyle oluşan kuvvetin statik yapıyı bozacağının açık olduğu vurgulanarak direğe eklenecek ağırlıkların ve rüzgarın oluşturacağı kuvvetlerin de göz önüne alınması, dış etkenler de değerlendirilerek uygun hesaplamalar yapılması, bu özelliklere uygun direk seçilmesi gerektiğine yer verildi.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ ASLİ SORUMLU BULUNDU

Raporda kazaya neden olan aydınlatma direğiyle ilgili soruşturma dosyasına giren üç kontrol tutanağı olduğu, bu tutanakların direğin elektrik aksamı ile ilgili yapılan bakım ve kontrolleri içerdiği, kaza ile bağlantısı olan risklerle ilgili yapılması gereken kontrol ve gözlem konularını içermediği yer aldı. Raporda park ve bahçeler müdürü olan G.K.'nın gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanmasından sorumlu ve yetkili kişi olduğu, sorumluluklarını yerine getirmeyerek olayın meydana gelmesinde asli derecede kusurlu davrandığı sonucuna ulaşıldığı ifade edildi. Raporda olayda Görkem'in ve ailesinin ise hiçbir kusuru olmadığı belirtildi.

HİÇBİR SORUMLULUĞU OLMADIĞINI SAVUNDU

Dönemin Park ve Bahçeler Müdürü G.K., ifadesinde, elektrik diğerini parkta güvenlik zafiyeti olmaması için diktiklerini, elektrik alt yapısı olmadığı için güneş enerjili aydınlatma takıldığını, park ve aydınlatma direğinin aynı anda yapıldığını, 4 yıldır kurulu olan direğin fiziki kontrollerinin 6 ayda bir, elektrik kontrollerinin ise yılda bir kez yapıldığını anlattı. Kazanın meydana gelmesinden müdürlüğünün hiçbir sorumluluğu olmadığını belirten G.K., direkte imalat hatası olduğunu ileri sürdü. G.K., direğin depodan alınarak montajının yapıldığını, kim tarafından montaj yapıldığını bilmediğini ancak mevzuata uygun olarak yapıldığını ifade etti.

VALİLİK İZİN VERDİ, G.K. İTİRAZ ETTİ

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı bilirkişi raporundaki tespitlerle G.K. hakkında soruşturma yapabilmek için İstanbul Valiliği'nden izin istedi. Valilik soruşturmacı görevlendirerek olayla ilgili inceleme yaptırdı. Soruşturmacının raporu üzerine valilik, G.K. hakkında adli soruşturma yapılmasına izin verdi. G.K.'nin valiliğin soruşturma izni verilmesi kararına itiraz etmesi nedeniyle dosya idare mahkemesine gönderildi. Mahkemenin vereceği karar bir çocuğun feci şekilde ölümüyle ilgili olayda dönemin G.K. hakkındaki soruşturmanın devam edip etmeyeceğini belirleyecek.
DHA
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