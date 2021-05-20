Belediyelere uyarı: Tek bilgi ile borç bilgisini göstermeyin
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kişisel veriler bağlamında tüm belediyeleri uyaran bir yazı yayımladı. Yazıda tek bilgi ile borç bilgilerine ulaşılmasına imkan sağlayan uygulamanın terk edilmesi istendi.
|20 Mayıs 2021 15:59
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tüm belediyeleri kişisel verilerin korunmasını sağlanması konusunda uyardı. 81 ile gönderilen yazıda, tek bir bilgi girilerek borç bilgilerine ulaşılmasına imkan sağlayan uygulamanın terk edilmesi istendi.
Hali hazırdaki uygulamada, bir çok belediye TC Kimlik numarasının bilinmesi halinde borç bilgilerine erişmeye imkan sağlamaktadır.
Belediyeden gönderilen yazıda, üyelik ve şifre, kısa mesaj onayı, iki kademeli kimlik doğrulama sistemleriyle borç bilgilerine erişilmesine imkan sağlanmasını istedi
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