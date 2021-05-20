CHP, Ruhsar Pekcan hakkında Meclis soruşturma komisyonu kurulmasını istedi
|20 Mayıs 2021 16:11
|+Aa- Yazdır
Meclis soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin hazırlanan önergenin gerekçesinde, "Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hakkında ileri sürülen ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamayla da kısmen doğrulanan çok sayıda iddia üzerine, 21 Nisan 2021'de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevinden alınmıştır." ifadesi kullanıldı.
Pekcan hakkındaki iddialara yer verilen önergenin gerekçesinde, şunlar kaydedildi:
"Ortaya çıkan ve yalanlanmayan, aksine resmi olarak kısmen doğrulanan ve Bakanın görevden alınmasına yol açan bu iddialar bir arada değerlendirildiğinde, hakkında Meclis soruşturması açılmasını istediğimiz eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görev ve nüfuzunu, kendisinin ortağı, eşinin ise ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu bir firmayı kayırmak için kötüye kullandığı ortaya çıkmaktadır. Ruhsar Pekcan'ın görev ve yetkilerini, ortağı olduğu firmaya ayrıcalık sağlamak, rakiplerine üstünlük kurmasını kolaylaştırmak ve haksız kazanç sağlamak amacıyla kullandığını ve görevinin gereklerine aykırı hareket ederek, sektördeki diğer kişilerin mağduriyetine ve kamunun zarar etmesine yol açtığını göstermektedir.
Anayasamız, bakanlar hakkında soruşturma görevini TBMM'ye vermiştir. TBMM, bu görevinden kaçınamaz. Anayasa ve İçtüzüğe göre eski Ticaret Bakanı Pekcan hakkında bir Meclis soruşturması açılması, iddiaların kurulacak bir Meclis Soruşturma Komisyonu aracılığıyla soruşturulmasını arz ederiz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Akşener'in İkizdere ziyaretinde 'Erdoğan' tepkisi
20 Mayıs 2021 13:47
|'Terörle mücadelede dünyaya ders veriyoruz'
20 Mayıs 2021 13:45
|Memleket Partisinin kurulmasıyla Türkiye'deki parti sayısı 107'ye yükseldi
20 Mayıs 2021 13:32
|'Libya modeli' Atina'yı korkuttu
20 Mayıs 2021 06:40
|Bakan Soylu, Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı
20 Mayıs 2021 00:04
|'Sedat Peker, Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyordu, engel olduk'
19 Mayıs 2021 23:53
|Mehmetçik NATO tatbikatı için Bulgaristan'a geçiş yaptı
19 Mayıs 2021 23:44
|Selçuk Bayraktar: 19 Mayıs ruhu bizlere yol gösteriyor
19 Mayıs 2021 23:06
|Tanju Bilgiç'ten AP'nin 'ülkücü hareket' çağrısına tepki
19 Mayıs 2021 23:04
|Soylu: Bazı iller de 13 olan vali yardımcısı sayısını 2'e düşürdük
19 Mayıs 2021 22:51