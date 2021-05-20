1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye ve KKTC'de en çok İngiltere varyantı bulaştı

Bütün dünyada etkileri devam eden COVID-19 pandemisinde salgına neden olan SARS-CoV-2'nin geçirdiği mutasyonlarla oluşan yeni varyantlar, farklı özellikleriyle öne çıkıyor. Bulaşıcılığı yüzde 70 oranında daha fazla olan İngiltere varyantının (B.1.17) son birkaç ay içerisinde KKTC'de ve Türkiye'de bulaşa neden olan baskın varyanta dönüşmesi bunun en önemli örneklerinden
 20 Mayıs 2021 16:17
+Aa- Yazdır
Türkiye ve KKTC'de en çok İngiltere varyantı bulaştı

Hollanda Erasmus Üniversitesi ile ortak yürütülen çalışmada 5 Eylül 2020 - 1 Mart 2021 tarihleri arasında saptanan 34 vakadan alınan örneklerle yapılan genom dizi analizi sonucunda, KKTC'de en az sekiz farklı SARS-CoV-2 varyantının bulunduğu ve farklı ülkelerden köken alan bu varyantların yapısal çeşitlilik gösterdiği belirlenmişti. Yakın Doğu Üniversitesi daha önce, Eylül-Aralık döneminde KKTC'de saptanan B.1.1.209 (Hollanda), B.1.1 (ABD), B.1.1.82 (Galler), B.1.1.162 (Avustralya) ve B.1 (İtalya) varyantlarının ülke içerisinde yerel bulaşa sebep olmadığını açıklamıştı. Aralık ortasından itibaren ise Birleşik Krallık kökenli üç farklı varyantın (B.1.1.29, B.1.258 ve B.1.1.7) yerel bulaşta etkin oldukları belirlendi.

Bu varyantlardan İngiliz varyantı olarak bilinen B.1.1.7 varyantının Şubat ayından itibaren yüzde 60-70 oranında baskınlığını halen koruduğunu, Şubat ayında pozitif saptanan ve dizi analizi gerçekleştirilen 18 vakanın tümünde İngiliz varyantının tespit edildiği açıklandı.

Güney Afrika, Brezilya ve Hindistan varyantları KKTC'de görülmedi

Son aylarda endişe kaynağı olan yeni SARS-CoV-2 varyantları da dünyada yayılmaya devam ediyor. Güney Afrika, Brezilya ve Hindistan varyantları olarak adlandırılan söz konusu varyantların en belirgin özelliği ise bazı aşılara karşı dirençli ve bulaş hızının yüksek olması. Yakın Doğu Üniversitesi'nin açıkladığı SARS-Cov-2 Genom Projesinin sonuçları bu varyantların KKTC'de saptanmadığını da ortaya koydu.

Genom analiz sonuçları Yakın Doğu Üniversitesi adıyla GISAID veri tabanında

Genom analiz sonuçları, GISAID girişimi olarak bilinen COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 hızlı veri paylaşım ağında Yakın Doğu Üniversitesi adıyla kayıtları yapılmış ve uluslararası arenada paylaşılmıştır. GISAID veri tabanında yaklaşık 1.6 milyon SARS-CoV-2 verisi bulunmaktadır.

Elde edilen sonuçlar, Yakın Doğu Üniversitesi COVID-19 PCR Tanı Laboratuvarında yürütülen varyant tayin çalışmalarını yüzde 100 hassasiyette sonuç verdiğini ve mutasyon tayini yapılan virüslerin sonuçlarının dizi analizi yöntemi ile doğrulandığını gösteriyor. Aynı zamanda önümüzdeki aydan itibaren Yakın Doğu Üniversitesi Genom Laboratuvarı'nın faaliyete geçmesi ve ülkede çok büyük bir açık olan dizi analizlerinin Kuzey Kıbrıs'ta yapılması hedeflenmektedir.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yerli aşının Faz-3 aşamasında 'boş aşı' yerine 'Sinovac' kullanılacak
17 Mayıs 2021 16:50		 mRNA aşıları DNA'yı bozar mı?
16 Mayıs 2021 12:44
Yeni sinovac aşıları geldi
12 Mayıs 2021 12:06		 Prof. Balık: Hızlı bağışıklık için tek doz BioNTech yapılabilir
11 Mayıs 2021 11:19
Türkiye, ihtiyaç duyan ülkelere yerli aşıyla el uzatacak
10 Mayıs 2021 11:06		 Yerli aşıya az kaldı: Üçüncü faz ay sonunda
09 Mayıs 2021 07:00
Bakan Varank: Yerli aşıda kritik ay ağustos
07 Mayıs 2021 08:06		 Aşıyla sağlıkçı ölümleri kesildi
07 Mayıs 2021 07:27
İşte Türkiye'nin aşıları: 18 aşı DSÖ'de kayıtlı, dördü klinik aşamada
07 Mayıs 2021 07:10		 Türkiye'nin yenilikçi inaktif aşısı da DSÖ listesinde
06 Mayıs 2021 11:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:34 - Konak'ta 'yüksek sesle müzik dinleme' cinayetinin şüphelisi tutuklandı16:30 - İsrail gazetesi: Güvenlik Kabinesi Gazze'de ateşkesi görüşmek için toplanacak16:25 - Karaciğer ve böbrek nakli yapılan Hakan Taşıyan taburcu edildi16:17 - Türkiye ve KKTC'de en çok İngiltere varyantı bulaştı16:11 - CHP, Ruhsar Pekcan hakkında Meclis soruşturma komisyonu kurulmasını istedi15:59 - Belediyelere uyarı: Tek bilgi ile borç bilgisini göstermeyin
15:58 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi15:55 - Ali Erbaş: Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecek15:51 - Çocuk parkında ölümde belediye yöneticisine soruşturma izni15:44 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş heyetini kabul etti15:36 - 4 yaşındaki Mehmet, babasının peşinden ölüme gitti15:31 - Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan adayı
15:22 - Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un acı kaybı15:18 - Koronadan hayatını kaybeden İyi Parti İl Başkanı toprağa verildi15:09 - Bakan Akar: Kandilin ışıkları söndü, kararıyor15:01 - Atama izin sayılarının ikinci dağılımı yapıldı15:00 - Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 328 milyon dolar oldu
14:44 - İç Anadolu'da 4 il için fırtına uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam
Bakan Soylu, Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı
Arkadaşlık teklifini reddeden öğretmeni öldürdü
Salgın tedbirlerini eleştiren Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırıldı
20 Mayıs 2021 tarihli atama kararları R.G.'de yayımlandı. VDK Başkanı değişti
Doç.Dr. Savaşçı: O tarihte maske zorunluluğu kalkabilir
Anne, kızını fuhuş bataklığından müşteri gibi ulaşarak kurtardı
HSK seçiminde uzlaşı sağlandı... 3 üye millet ittifakından seçilecek
Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor
Akaryakıtta 'ÖTV' oranı yeniden belirlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hohlamak 3
cep telefonu 1
memura yapılan zam 1
açtığın başlığa hiç entry girilmemesi 1
olur olur bal gibi olur 2
elma 2
fazlalıklardan kurtulmak 3
şimdi değilse ne zaman 2
sabaha kadar yazmak 2
dyno testi 1
SON İLANLAR
Türk Akreditasyon Kurumu sözleşmeli 1 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 personel alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, hibe projesiyle 11 personel alacak
Trabzon Hayrat Belediyesi 3 İşçi Alacak
Zonguldak Gülüç Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam