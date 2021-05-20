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Karaciğer ve böbrek nakli yapılan Hakan Taşıyan taburcu edildi

Ankara Şehir Hastanesi Organ Nakli Mesul Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı: "Şehir hastanemizin ilk kombine organ nakli yapılan hastası Hakan Bey'in şu anda her iki organı da çalışıyor, diyalize girmiyor ve iyi bir durumda"
 20 Mayıs 2021 16:25
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Karaciğer ve böbrek nakli yapılan Hakan Taşıyan taburcu edildi

Ankara Şehir Hastanesi'nde karaciğer ve böbrek nakli yapılan şarkıcı Hakan Taşıyan, yaklaşık 7 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Taşıyan, taburcu olmadan önce AA muhabirine, Ankara Şehir Hastanesi'ndeki tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi.

Geçen yılın ekim ayında karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği tanısıyla hastaneye başvuran Taşıyan, yaklaşık 7 aydır tedavi gördüğünü ve 1,5 ay önce de ameliyat olduğunu söyledi.

Böbrek naklinin, dokuları uyumlu olduğu için kız kardeşinden yapıldığını belirten Taşıyan, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Hayranlarına sevgilerini ileten Taşıyan, "Gün geçtikçe iyiye gidiyorum. En kısa zamanda tekrar yeni bir sayfayla sevdiklerimle birlikteyim inşallah. Sürekli kontrole gelip gidiyorum. Birkaç ay sonra, yaza daha iyi olacağım. Arayan soran herkese, bütün sevdiklerime, sanatçı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Taşıyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ameliyatını gerçekleştiren doktorlara ve sağlık çalışanlarına da teşekkürlerini iletti.

- "Hastanemizin ilk kombine organ nakli"

Ankara Şehir Hastanesi Organ Nakli Mesul Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı da Taşıyan'ın hastaneye geldiğinde karnında şişlik olduğunu ve diyalize girdiğini anlattı.

Daha sonra hastanenin Organ Nakli Konseyi'nin Taşıyan'ın durumunu değerlendirdiğini ve karaciğer ile böbrek naklinin birlikte yapılması kararını aldığını bildiren Bostancı, süreci şöyle anlattı:

"Canlıdan nakil için organ hazırlıklarına başladık. Ama karaciğer için uygun organ bulamadık. Kız kardeşi böbrek için uygun bulundu. Daha sonra kadavradan karaciğer beklemeye başladık. İzmir'den bir organ çıktı. Devletimizin sağladığı uçakla oraya gidildi ve organ alındı. İlk önce karaciğer naklini, 5 gün sonra da böbrek naklini yaptık. Ekibin tedavisi sayesinde şu anda her iki organı da çalışıyor. Şehir hastanemizin ilk kombine organ nakli yapılan hastası Hakan Bey şu anda diyalize girmiyor ve iyi bir durumda. Eşi, bu sabah şarkı söylemeye başladığını söyledi."

Bostancı, organ naklinin 20 branşı ilgilendiren bir emek işi olduğunu ifade ederek, "Bu bir ekibin başarısı. Tüm branşlarımıza ve emek veren tüm hekim ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Bir organ bir can demek"

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Aziz Ahmet Surel de tedavi süreci ve Organ Nakli Konseyi'nin kararına değinerek, şöyle konuştu:

"Tedavide çok ciddi bir ekibin emeği var. Sürecin içinden geçen hastamız, hastamızın yakınları ve vatandaşlarımızdan en büyük talebimiz şu; bu operasyonların gerçekleşmesi için tek tedavisi organ nakli olan vatandaşlarımızın şifaya kavuşabilmesi için mutlaka organ bağışı yapsınlar. Bir insana şifa olabilecek bir organ, toprağın altında çürüyüp gitmesin. Organ bağışı noktasında vatandaşımızın bilinçlenmesini artırmamız lazım. Her bir organ bir can demek. Vatandaşlarımızın organ bağışı noktasındaki farkındalığı ve hassasiyetini ne kadar artırırsak yarın ihtiyaç duyduğumuzda o kadar derman bulabiliriz."

Karaciğer ve böbrek yetmezliğinin vücudu dermansızlaştırdığını belirten Surel, "Hakan Bey yeni organlarıyla beraber artık diyalize ihtiyaç duymuyor. Vücudun artıklarını böbrek atıyor, karaciğer çok güzel faaliyetlerini yerine getiriyor. Vücut yavaş yavaş toparlayacak ve Hakan Bey yine kendini çok dermanlı, şarkı söyleyecek, keyifte hissettiği günlere gelecek." dedi.

Geçen yılın ekim ayında karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği tanısıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne başvuran Taşıyan'ın, 23 Ekim 2020'de tedavisine başlanmıştı. Taşıyan'a, 4 Mart'ta bir kadavradan karaciğer nakli, 9 Mart'ta ise kardeşi Sinem Saraçoğlu'ndan böbrek nakli yapılmıştı.
Anadolu Ajansı
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