Güvenlik Kabinesi Gazze'de ateşkesi görüşmek için toplanacak
İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşmek üzere bu akşam toplanacağı bildirildi
|20 Mayıs 2021 16:30
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Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesini 19:00'da toplantıya çağırdığı belirtildi.
Toplantıda, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması konusunu ele alacağı ifade edildi.
Öte yandan Başbakanlık Basın Ofisinden bu akşamki güvenlik kabinesinin gündem maddelerine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Gazze'de ateşkese varılması için yapılan görüşmelerde 24 saat içinde ilerleme kaydedilmesi bekleniyor.
İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 230 Filistinli yaşamını yitirmiş, en az 75 bin kişi de yerlerinden olmuştu.
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