Konak'ta 'yüksek sesle müzik dinleme' cinayetinin şüphelisi tutuklandı
İzmir'in Konak ilçesinde sokakta yüksek sesli müzik dinleme nedeniyle çıkan tartışma sonucu bir kişiyi tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan zanlı, cezaevine gönderildi
|20 Mayıs 2021 16:34
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Çınartepe Mahallesi Dicle Caddesi'nde 18 Mayıs'ta çıkan kavgada Gökhan Çelenk'in (33) tabancayla öldürülmesinin ardından gözaltına alınan Erdi M'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Erdi M, hakimlikçe tutuklandı.
Gökhan Çelenk ile motosikletiyle yüksek sesli müzik açarak dolaştığı gerekçesiyle Erdi M. arasında husumet oluşmuş, 18 Mayıs'ta sokakta yaşanan kavgada başından tabancayla vurulan Çelenk, hastanede hayatını kaybetmiş, Erdi M. ise gözaltına alınmıştı.
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