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Kayseri'de FETÖ'den yargılanan iki sanığa hapis cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan iki sanık 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı
 20 Mayıs 2021 17:23
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Kayseri'de FETÖ'den yargılanan iki sanığa hapis cezası

4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, açığa alınan asker sanık E.Ş. ile avukatı katıldı. Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamının ardından yeniden yargılanan firari eski polis A.K. ise duruşmaya katılmadı, avukatı salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, her iki sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Örgütün mahrem imamları ile sabit hatlardan görüştüğü iddiasıyla yargılanan sanık E.Ş. suçlamaları reddetti. Örgüt üyesi olmadığını öne süren sanık beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar E.Ş. ve A.K'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.
Anadolu Ajansı
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