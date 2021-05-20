Konya'da 12 ilçenin 16 mahallesinde muhtarlık ara seçimi yapılacak
|20 Mayıs 2021 17:34
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Konya'da 12 ilçede 16 farklı mahallede muhtarlık seçimi yapılacak. Mahalle sakinleri, yerleşim merkezinde görev yapacak yeni muhtar ve ihtiyar heyetini seçebilmek için belirtilen tarihte sandık başına gidecek. Muhtarlık ara seçimlerinde oy kullanacakların listeleri 19-27 Nisan tarihleri arasında askıya çıkarılmıştı. Genelgeye göre 6 Haziran'da yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinde görev alacak kişi ve seçmenler, sokağa çıkma kısıtlamalarından da muaf tutulacak.
Konya'nın ilçelerinde mahalle muhtarlıkları için seçim yapılacak yerleşim merkezleri şöyle:
"Hüyük (Başlamış Mah.), Derebucak (Sarayönü ve Yeni Mah), Kadınhanı (Atlantı Mah.), Selçuklu (Çaltı Mah.), Taşkent (Çetmi Cömeşpınar Mah.), Ilgın (Göstere Mah.), Cihanbeyli (Ahirigüzel Mah.), Doğanhisar (Yazır Mah.), Karapınar (İpekçi Mah.), Meram (Durunday, Pamukcu ve Alpaslan Mah.), Seydişehir (Aşağıkaraören ve Karacaören Mah.), Çeltik (Bahçehisar Mah.)."
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