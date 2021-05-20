1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Konya'da 12 ilçenin 16 mahallesinde muhtarlık ara seçimi yapılacak

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre, muhtarlık görevi sırasında vefat eden, görevden alınan ve istifa eden bölgelerde muhtarlık ve aza seçimi yapılacak. Konya'da 12 ilçede 6 Haziran Pazar günü muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi ara seçimi yapılacak
 20 Mayıs 2021 17:34
+Aa- Yazdır
Konya'da 12 ilçenin 16 mahallesinde muhtarlık ara seçimi yapılacak

Konya'da 12 ilçede 16 farklı mahallede muhtarlık seçimi yapılacak. Mahalle sakinleri, yerleşim merkezinde görev yapacak yeni muhtar ve ihtiyar heyetini seçebilmek için belirtilen tarihte sandık başına gidecek. Muhtarlık ara seçimlerinde oy kullanacakların listeleri 19-27 Nisan tarihleri arasında askıya çıkarılmıştı. Genelgeye göre 6 Haziran'da yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinde görev alacak kişi ve seçmenler, sokağa çıkma kısıtlamalarından da muaf tutulacak.

Konya'nın ilçelerinde mahalle muhtarlıkları için seçim yapılacak yerleşim merkezleri şöyle:

"Hüyük (Başlamış Mah.), Derebucak (Sarayönü ve Yeni Mah), Kadınhanı (Atlantı Mah.), Selçuklu (Çaltı Mah.), Taşkent (Çetmi Cömeşpınar Mah.), Ilgın (Göstere Mah.), Cihanbeyli (Ahirigüzel Mah.), Doğanhisar (Yazır Mah.), Karapınar (İpekçi Mah.), Meram (Durunday, Pamukcu ve Alpaslan Mah.), Seydişehir (Aşağıkaraören ve Karacaören Mah.), Çeltik (Bahçehisar Mah.)."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Huawei'nin açığını buldu, sesli asistanı devre dışı bıraktı
20 Mayıs 2021 18:10		 Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması
20 Mayıs 2021 17:52
Emirzade nine, 19 Mayıs Marşı'nı duyunca yalın ayak sokağa koştu
20 Mayıs 2021 17:07		 KYK yurdunda 'ATA' ve '1919' yazılı görsel şöleni
19 Mayıs 2021 23:40
Dalyan sazlıkları misafirlerini yine eşsiz bir yolculuğa çıkaracak
19 Mayıs 2021 21:54		 Çağlayan ve Kuzalan şelaleleri ziyaretçilerini bekliyor
19 Mayıs 2021 21:41
En çok vaka görülen ilin 33 köyünde koronavirüs hiç görülmedi
19 Mayıs 2021 21:10		 Van'ın Pamukkalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
19 Mayıs 2021 19:32
Antalya'da vaka sayısı düştü, sahiller doldu
19 Mayıs 2021 19:14		 Tatili fırsat bilen İstanbullular Belgrad Ormanı'na akın etti
19 Mayıs 2021 18:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:10 - Huawei'nin açığını buldu, sesli asistanı devre dışı bıraktı18:04 - Altının yükselişi devam ediyor: Gramı 505 TL17:57 - Çocuğun canı acıdı diye hemşire ve doktora saldıran zanlı serbest17:52 - Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması17:47 - 1,5 ton esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan 6 zanlı tutuklandı17:43 - Bakan Yanık: KADES'i bugüne kadar 2 milyondan fazla kişi indirdi
17:40 - Bilim Kurulu toplandı: Gündem aşılama ve yeni yol haritası17:34 - Konya'da 12 ilçenin 16 mahallesinde muhtarlık ara seçimi yapılacak17:23 - Kayseri'de FETÖ'den yargılanan iki sanığa hapis cezası17:13 - Akşener'in Rize programı gergin devam ediyor17:07 - Emirzade nine, 19 Mayıs Marşı'nı duyunca yalın ayak sokağa koştu17:02 - Toplumsal bağışıklık ne zaman kazanılır?
16:50 - AYM, Canan Karatay'ın bireysel başvurusunu kabul edilemez buldu16:34 - Konak'ta 'yüksek sesle müzik dinleme' cinayetinin şüphelisi tutuklandı16:30 - Güvenlik Kabinesi Gazze'de ateşkesi görüşmek için toplanacak16:25 - Karaciğer ve böbrek nakli yapılan Hakan Taşıyan taburcu edildi16:17 - Türkiye ve KKTC'de en çok İngiltere varyantı bulaştı
16:11 - CHP, Ruhsar Pekcan hakkında Meclis soruşturma komisyonu kurulmasını istedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam
Arkadaşlık teklifini reddeden öğretmeni öldürdü
Bakan Soylu, Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı
Salgın tedbirlerini eleştiren Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırıldı
20 Mayıs 2021 tarihli atama kararları R.G.'de yayımlandı. VDK Başkanı değişti
Doç.Dr. Savaşçı: O tarihte maske zorunluluğu kalkabilir
Atama izin sayılarının ikinci dağılımı yapıldı
Anne, kızını fuhuş bataklığından müşteri gibi ulaşarak kurtardı
Akşener'in Rize programı gergin devam ediyor
HSK seçiminde uzlaşı sağlandı... 3 üye millet ittifakından seçilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ömrünü adamak 2
kan şekerinin düşmesi 3
bildiğim yöntemler işe yaramadı 1
kuru nane 2
enstrüman kütüphanesi 2
göze hitap etmek 3
elektrik 3
deli doktoru 4
hohlamak 3
vahşet 1
SON İLANLAR
Türk Akreditasyon Kurumu sözleşmeli 1 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 personel alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, hibe projesiyle 11 personel alacak
Trabzon Hayrat Belediyesi 3 İşçi Alacak
Zonguldak Gülüç Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam