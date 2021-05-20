Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Yeşilova ilçesinde yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacağız. Gölümüze (Salda Gölü) arıtılmadan bir tek damla suyu bırakılmayacak şekilde projelerimizi yapmış olacağız."
|20 Mayıs 2021 17:52
|+Aa- Yazdır
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Yeşilova ilçesinde yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacağız. Gölümüze (Salda Gölü) arıtılmadan bir tek damla suyu bırakılmayacak şekilde projelerimizi yapmış olacağız."
"(Salda Gölü) Bu doğal yapının korunabilmesi adına çok önemli kararlar alıyoruz. İki kilometre içerisine kesinlikle araç giremeyecek. Gölün etrafı yaklaşık 43 kilometre. 43 kilometrelik bisiklet yolu yapılmasını planladık. Bu yıl yolun hemen hemen yarısını tamamlayacağız, seneye de tamamını bitirmek suretiyle vatandaşlarımız gölün etrafında huzurlu ve güvenli şekilde bisiklete binebilecek."
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Huawei'nin açığını buldu, sesli asistanı devre dışı bıraktı
20 Mayıs 2021 18:10
|Konya'da 12 ilçenin 16 mahallesinde muhtarlık ara seçimi yapılacak
20 Mayıs 2021 17:34
|Emirzade nine, 19 Mayıs Marşı'nı duyunca yalın ayak sokağa koştu
20 Mayıs 2021 17:07
|KYK yurdunda 'ATA' ve '1919' yazılı görsel şöleni
19 Mayıs 2021 23:40
|Dalyan sazlıkları misafirlerini yine eşsiz bir yolculuğa çıkaracak
19 Mayıs 2021 21:54
|Çağlayan ve Kuzalan şelaleleri ziyaretçilerini bekliyor
19 Mayıs 2021 21:41
|En çok vaka görülen ilin 33 köyünde koronavirüs hiç görülmedi
19 Mayıs 2021 21:10
|Van'ın Pamukkalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
19 Mayıs 2021 19:32
|Antalya'da vaka sayısı düştü, sahiller doldu
19 Mayıs 2021 19:14
|Tatili fırsat bilen İstanbullular Belgrad Ormanı'na akın etti
19 Mayıs 2021 18:00