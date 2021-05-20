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Çocuğunu dilendiren kadın ayakkabısı ile polise direndi
Karabük'te, küçük çocuğunu dilendirdiği iddia edilen bir kadın kendisini gözaltına almak isteyen polislere ayakkabısı ile vurarak direnirken, o anlara saniye saniye kameralara yansıdı
|20 Mayıs 2021 18:28
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Karabük kent merkezinde, küçük yaşta bir çocuğun annesi tarafından dilencilik yaptırıldığı ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı. Kısa sürede annesi ve çocuğunu bulan ekipler gözaltına almak istedikleri kadının direnci ile karşılaştı.
Polis otosuna binmemek için yere yatarak direnen kadın daha sonra çocuğunun ayakkabısı ile polislere vurarak direnmeye devam etti.
Polis ekipleri tarafından kadın güçlükle polis otosuna konulurken, yaşanan gözyaşları içinde izleyen çocuğu da ekip aracına alınarak karakola getirildi.
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