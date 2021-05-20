Kayseri'de FETÖ'den yargılanan karı kocaya hapis cezası
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan çifte hapis cezası verildi
|20 Mayıs 2021 18:48
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4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanıklar F.Y. ve eşi A.Y. ile avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı mütalaasında, her iki sanığın da "örgüte bilerek, isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıklardan F.Y'ye "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 6 ay, eşine de aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.
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