İLANDIR...

2021 Prefabrik Ev Modelleri Prefabrikevim.com

Yeni nesil yaşamın bir parçası haline gelen prefabrik evler, en uygun prefabrik ev fiyatları ile prefabrik evim'de bulunuyor. Modern tasarımları ve şık görünümünün yanında kampanyalı ev modellerimizde ekstra özellikler de bulunuyor. Farklı model ya da büyüklüklerde tercih edebileceğiniz evlerimiz ile kolaylıkla ev sahibi olmanın tadını çıkarın.

Uygun Fiyatlı Modeller

Prefabrik evler son derece uygun fiyatlı ürünlerdir. Usta, boyacı, müteahhit, mimar gibi kişilere gerek kalmadan eviniz tarafımızda hazırlanır ve size teslim edilir. Böylece hem tüm ürünlerin ne kadar tutacağını bilirsiniz hem de kısa sürede evinizin tamamlanmasını sağlayabilirsiniz.

Sürpriz rakamlarla karşılaşmanızı engelleyen kampanyalı evlerimiz sayesinde en uygun fiyatlara 2+1, 3+1 ve 4+1 ev modellerine sahip olabilirsiniz. https://prefabrikevim.com/ adresine yapacağınız kısa bir ziyarette sizi en iyi yansıtacak ev modelini bulma fırsatı sunuyoruz.

Kolay Kurulum ve Kullanım

Prefabrik evlerin kurulumu ve kullanımı son derece basittir. Kurulum öncesinde beğendiğiniz 55 metrekareden 157 metrekareye kadar prefabrik ev modellerimizden birini seçmeli ve Kendi düzenlediğiniz değişimleri ve renkleri bizimle paylaşmalısınız. Eğer çocuğunuz ya da beraber yaşadığınız engelli bir birey varsa gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Tamamen hazırlanan parçalar araçlarımızla size ulaştırılır.

Evin kurulacağı alana gelen parçalar ile yerinde kurulum gerçekleştirilir. Kısa süre içerisinde tamamlanan evinizde ekstra hiçbir tesisatçı, boyacı, usta gibi kişilere ihtiyaç duymazsınız. Ekibimiz size tüm işlemleri gerçekleştirir ve kullanıma hazır bir eviniz olur.

Kurulumun gerçekleştirilmesinin ardından modern evinize kısa sürede sahip olmanın tadını çıkarın. Prefabrik evim en iyi hizmeti kampanyalı fiyatlar ile size sunuyor.

Isı Yalıtımı Yüksek

Prefabrik evlerin üretiminde ısı yalıtımlı ürünler kullanıyoruz. Son teknolojiye göre gerçekleştirilen bu ürünlerde dışarıdaki hava olaylarından etkilenmemenizi sağlıyoruz. Son derece dayanıklı olan evlerimizde ısı yalıtımı sayesinde uzun süreli yakıt tasarrufu yapmanızı sağlıyoruz.

Evlerin kurulumu çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştiği için içeride bulunan havanın muhafaza edilmesi sağlanıyor. Böylece kurumun yapıldığı günün hava olayları ve nemi sizi etkilemeden ısının korunmasını sağlıyoruz. Dört mevsim güvenle kullanabileceğiniz ev modellerimizi tercih ederek konforun tadını çıkarmanızı amaçlıyoruz.

Firmamız İdeal Ev 'in Tüm prefabrik ev modellerimizi instagram adresimiz ; https://www.instagram.com/prefabrikevimcom/ 'dan fiyatlar ve modeller için https://prefabrikevim.com/ 'dan ya da 0216 421 35 10 'dan ve 0553 905 35 10 WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz.

Ek olarak Youtube kanalımız ; https://www.youtube.com/c/PrefabrikEvim