Bakan Koca: Günlük vaka sayısı 10 binin altına düştü
Sağlık Bakanı Koca: "Kapanma dönemi sonrası günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü."
|20 Mayıs 2021 19:19
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:
Kapanma dönemi sonrası uzun bir aradan sonra günlük vakamız 10 binin altına düştü. Vaka sayılarındaki düşüşün süreceğine inanıyorum.
Aşıların şu ana kadar 6,1 milyonu teslim edildi, 4 ayda da 120 milyon toplam aşı Türkiye'ye gelmiş olacak.
(Kovid-19) Altyapı olarak günde 1,5 milyondan fazla aşı yapabilme potansiyelimiz var.
Bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle, yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Vaka sayısı 10 binin altına düştü
20 Mayıs 2021 19:54
|'Doktor ve genç olmama rağmen iki kez hastalığa yakalandım'
20 Mayıs 2021 18:38
|Belediye Başkanından 'semaver' eleştirilerine yanıt: İtibar etmiyoruz
20 Mayıs 2021 18:22
|Toplumsal bağışıklık ne zaman kazanılır?
20 Mayıs 2021 17:02
|Karaciğer ve böbrek nakli yapılan Hakan Taşıyan taburcu edildi
20 Mayıs 2021 16:25
|Ali Erbaş: Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecek
20 Mayıs 2021 15:55
|Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un acı kaybı
20 Mayıs 2021 15:22
|Koronadan hayatını kaybeden İyi Parti İl Başkanı toprağa verildi
20 Mayıs 2021 15:18
|İç Anadolu'da 4 il için fırtına uyarısı
20 Mayıs 2021 14:44
|İzmit Körfezi'nde 50 günde 150 ton deniz salyası toplandı
20 Mayıs 2021 14:30