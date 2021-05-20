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Bakan Koca: Günlük vaka sayısı 10 binin altına düştü

Sağlık Bakanı Koca: "Kapanma dönemi sonrası günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü."
 20 Mayıs 2021 19:19
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

Kapanma dönemi sonrası uzun bir aradan sonra günlük vakamız 10 binin altına düştü. Vaka sayılarındaki düşüşün süreceğine inanıyorum.

Aşıların şu ana kadar 6,1 milyonu teslim edildi, 4 ayda da 120 milyon toplam aşı Türkiye'ye gelmiş olacak.

(Kovid-19) Altyapı olarak günde 1,5 milyondan fazla aşı yapabilme potansiyelimiz var.

Bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle, yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz.
Anadolu Ajansı
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