Kaza yapan baba ve oğluna Vali yardım etti
Amasya'nın Suluova ilçesinde, otomobiliyle trafik kazası geçiren sürücü ve oğluna, bölgeden geçen Amasya Valisi Mustafa Masatlı destek oldu
|20 Mayıs 2021 20:21
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Ahmet Yavuz'un kullandığı 48 NN 619 plakalı otomobil, ilçenin Bir Eylül Mahallesi'nde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada, otomobildeki oğlu Talha Yavuz yaralandı.
Bu sırada Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan çalışmaları inceledikten sonra aynı güzergahtan geçen Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kazayı görünce makam aracından inerek sağlık ekiplerini aradı.
Kazada yaralanan Yavuz'a "geçmiş olsun" dileklerini ileten Masatlı, polis ve sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar yaralının yanından ayrılmadı.
Ambulans ile Suluova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sürücü Ahmet Yavuz ise yakın ilgisinden dolayı Masatlı'ya teşekkür etti.
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