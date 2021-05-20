Uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 27 milyonu geçti
|20 Mayıs 2021 20:07
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Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 27 milyon 281 bin 361'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 20 Mayıs saat 19.45 itibarıyla 15 milyon 612 bin 758 birinci doz, 11 milyon 668 bin 603 ikinci doz aşı uygulandı. Böylece toplam doz miktarı, 27 milyon 281 bin 361 olarak gerçekleşti.
İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 646 bin 151, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 852 bin 700, toplam 4 milyon 498 bin 851, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 257 bin 334, ikinci doz aşı sayısı 950 bin 482, toplam 2 milyon 207 bin 816, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 47 bin 283, ikinci doz aşı sayısı 808 bin 817, toplam 1 milyon 856 bin 100 doz olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanlığınca son 24 saatte birinci ve ikinci doz toplam 369 bin 195 Kovid-19 aşısı yapıldı.
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