1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kaymakam açıkladı: Tut'da vaka sayıları sıfırlandı

Adıyaman'ın Tut Kaymakamı Muhammed Tugay, Korona Virüs vakalarının sıfırlandığını açıkladı
 20 Mayıs 2021 20:41
+Aa- Yazdır
Kaymakam açıkladı: Tut'da vaka sayıları sıfırlandı

Tut ilçesinde son 10 gündür vakaların yaşanmadığını belirten Kaymakam Muhammed Tugay, "İlçemizde Covid-19 salgını dolayısıyla 10 gündür vaka çıkmamasıyla vaka sayılarımız bugün itibariyle sıfırlandı. Vaka sayılarının sıfırlanması dolayısıyla başta sağlık çalışanları, emniyet ve jandarma teşkilatı, denetim ekipleri ve süreçte kamu görevlilerine destek olan sivil toplum kuruluşları temsilcilerine teşekkür ediyorum. Alınan tedbirlerimizde herhangi bir esnekliğe gitmeden, genelgeler doğrultusunda denetimlerimizin devam edecek. Vatandaşlarımızın tedbirlere uymaya devam etmesini rica ediyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yozgat'ta kene şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
20 Mayıs 2021 20:27		 Kaza yapan baba ve oğluna Vali yardım etti
20 Mayıs 2021 20:21
Huawei'nin açığını buldu, sesli asistanı devre dışı bıraktı
20 Mayıs 2021 18:10		 Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması
20 Mayıs 2021 17:52
Konya'da 12 ilçenin 16 mahallesinde muhtarlık ara seçimi yapılacak
20 Mayıs 2021 17:34		 Emirzade nine, 19 Mayıs Marşı'nı duyunca yalın ayak sokağa koştu
20 Mayıs 2021 17:07
KYK yurdunda 'ATA' ve '1919' yazılı görsel şöleni
19 Mayıs 2021 23:40		 Dalyan sazlıkları misafirlerini yine eşsiz bir yolculuğa çıkaracak
19 Mayıs 2021 21:54
Çağlayan ve Kuzalan şelaleleri ziyaretçilerini bekliyor
19 Mayıs 2021 21:41		 En çok vaka görülen ilin 33 köyünde koronavirüs hiç görülmedi
19 Mayıs 2021 21:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:30 - Akşener'e soru sormak isterken susturulan kadın o anları anlattı21:26 - Sigortacılık ile bazı alanlara ilişkin kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı21:22 - TKP/ML'nin kanlı terör saldırısı önlendi21:15 - Çin'den İsrail'e şiddeti durdur çağrısı20:59 - Azerbaycan'a ait askeri helikopter Giresun sahiline zorunlu iniş yaptı20:49 - KADES ihbarına giden polise satırla saldıran şüpheli tutuklandı
20:41 - Kaymakam açıkladı: Tut'da vaka sayıları sıfırlandı20:35 - Protesto edilen Akşener'den ilk açıklama20:27 - Yozgat'ta kene şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti20:21 - Kaza yapan baba ve oğluna Vali yardım etti20:07 - Uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 27 milyonu geçti19:54 - Vaka sayısı 10 binin altına düştü
19:45 - Dolar günü 8,35 TL'den tamamladı19:25 - Uğur Şahin: Üç ayda 120 milyon doz aşıyı tamamlamak istiyoruz19:19 - Bakan Koca: Bundan sonra süreci yasaklarla yönetmek istemiyoruz19:18 - Tunceli'de 2 kolluk personeli görevden uzaklaştırıldı19:12 - 2021 Prefabrik Ev Modelleri
19:03 - Bakan Çavuşoğlu: Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmekte
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam
Arkadaşlık teklifini reddeden öğretmeni öldürdü
Bakan Soylu, Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı
Salgın tedbirlerini eleştiren Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırıldı
20 Mayıs 2021 tarihli atama kararları R.G.'de yayımlandı. VDK Başkanı değişti
Doç.Dr. Savaşçı: O tarihte maske zorunluluğu kalkabilir
Atama izin sayılarının ikinci dağılımı yapıldı
Protesto edilen Akşener'den ilk açıklama
Altının yükselişi devam ediyor: Gramı 505 TL
Anne, kızını fuhuş bataklığından müşteri gibi ulaşarak kurtardı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
açtığın başlığa hiç entry girilmemesi 1
uyuz 1
beynimin dörtte birini kullanıyorum 2
konu ve entryleri derleyip kitap bastırmak 1
dijital saadet zinciri 2
18 mayıs 1944 1
yıldırım 1
dyno testi 1
yerini seven çiçekler 2
şükufe 1
SON İLANLAR
Türk Akreditasyon Kurumu sözleşmeli 1 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 personel alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, hibe projesiyle 11 personel alacak
Trabzon Hayrat Belediyesi 3 İşçi Alacak
Zonguldak Gülüç Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam