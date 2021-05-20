Kaymakam açıkladı: Tut'da vaka sayıları sıfırlandı
Adıyaman'ın Tut Kaymakamı Muhammed Tugay, Korona Virüs vakalarının sıfırlandığını açıkladı
|20 Mayıs 2021 20:41
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Tut ilçesinde son 10 gündür vakaların yaşanmadığını belirten Kaymakam Muhammed Tugay, "İlçemizde Covid-19 salgını dolayısıyla 10 gündür vaka çıkmamasıyla vaka sayılarımız bugün itibariyle sıfırlandı. Vaka sayılarının sıfırlanması dolayısıyla başta sağlık çalışanları, emniyet ve jandarma teşkilatı, denetim ekipleri ve süreçte kamu görevlilerine destek olan sivil toplum kuruluşları temsilcilerine teşekkür ediyorum. Alınan tedbirlerimizde herhangi bir esnekliğe gitmeden, genelgeler doğrultusunda denetimlerimizin devam edecek. Vatandaşlarımızın tedbirlere uymaya devam etmesini rica ediyoruz" diye konuştu.
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