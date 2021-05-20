Çin'den İsrail'e şiddeti durdur çağrısı
Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang: "İsrail'i, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimleri, ailelerin tahliyesini, evlerinin yıkılmasını ve şiddeti durdurmaya çağırıyoruz."
|20 Mayıs 2021 21:15
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