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Çin'den İsrail'e şiddeti durdur çağrısı

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang: "İsrail'i, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimleri, ailelerin tahliyesini, evlerinin yıkılmasını ve şiddeti durdurmaya çağırıyoruz."
 20 Mayıs 2021 21:15
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Çin'den İsrail'e şiddeti durdur çağrısı

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang: "İsrail'i, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimleri, ailelerin tahliyesini, evlerinin yıkılmasını ve şiddeti durdurmaya çağırıyoruz."

Anadolu Ajansı
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