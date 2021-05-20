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TKP/ML'nin kanlı terör saldırısı önlendi

İstanbul'da 7 şüphelinin yakalandığı TKP/ML operasyonunda yeni görüntüler ortaya çıktı. Bombalı saldırı hazırlığındaki teröristin keşif yaptığı anlar böyle görüntülendi
 20 Mayıs 2021 21:22
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Terör Örgütü TKP/ML şüphelilerinin İstanbul'da Pendik AK Parti ilçe binasının çevresinde 2 günlük keşif yaptığı belirlendi. O sırada polis takipteydi. 8 ayrı adrese yapılan operasyonda keşif yapan örgüt üyesi ve beraberindeki 7 kişi yakalandı.

8 adres çökertildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, TKP/ML terör örgütünün 6 farklı ilçedeki 8 hücresini eş zamanlı olarak çökertti, teröristler yakalandı. O operasyonun detayları da ortaya çıktı.

Terör saldırısı önlendi

Buna göre İstanbul Emniyeti, büyük taban kaybı yaşayan örgütün sansasyonel eylem hazırlığında olduğunu belirledi. Teknik ve fiziki takip başladı. Örgütün devlet büyüklerine, bürokratlara, siyasi parti ve Emniyet hizmet binalarına yönelik saldırı hazırlığı yaptığı anlaşıldı.

Şüpheliler anbean izlenmeye başlandı. Teröristlerin eylem alanı olarak İstanbul'un Pendik ilçesini belirlediği tespit edildi.

Keşif görüntüleri ortaya çıktı

Şüphelilerden birinin Pendik AK Parti ilçe binası çevresinde keşif yaptığı ortaya çıktı.

Yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı
TRT
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