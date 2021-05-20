Sigortacılık ile bazı alanlara ilişkin kanun teklifi Genel Kurul'da kabul edildi
Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
|20 Mayıs 2021 23:05
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