Bütün camilerde Kudüs ve İslam beldeleri için dua edilecek

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yarın Cuma namazı öncesi tüm camilerde Kudüs ve tüm İslam beldelerinin huzuru ve kurtuluşu için dua edileceğini açıkladı. Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Filistinlilerin maddi yardım kadar manevi desteğe de ihtiyaç duyduklarını belirterek, yarın Cuma namazı öncesinde tüm camilerde Kur'an-ı Kerim okunacağını ve ardından dualar edileceğini belirtti.

Başkan Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Filistinli kardeşlerimizin bu zor günlerinde maddi yardım kadar, manevi desteğe de ihtiyaçları var. Yarın Cuma namazından önce, bütün camilerimizde Kudüs ve tüm İslam beldelerinin huzuru ve kurtuluşu için Kur'an-ı Kerim okunacak ve eller Duaya kalkacaktır. Kabul et Allah'ım."