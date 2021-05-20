1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bütün camilerde Kudüs ve İslam beldeleri için dua edilecek

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yarın Cuma namazı öncesi tüm camilerde Kudüs ve İslam beldelerinin huzuru ve kurtuluşu için Kur'an-ı Kerim okunacağını ve dua edileceğini açıkladı
 20 Mayıs 2021 21:43
+Aa- Yazdır
Bütün camilerde Kudüs ve İslam beldeleri için dua edilecek

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yarın Cuma namazı öncesi tüm camilerde Kudüs ve tüm İslam beldelerinin huzuru ve kurtuluşu için dua edileceğini açıkladı. Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Filistinlilerin maddi yardım kadar manevi desteğe de ihtiyaç duyduklarını belirterek, yarın Cuma namazı öncesinde tüm camilerde Kur'an-ı Kerim okunacağını ve ardından dualar edileceğini belirtti.

Başkan Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Filistinli kardeşlerimizin bu zor günlerinde maddi yardım kadar, manevi desteğe de ihtiyaçları var. Yarın Cuma namazından önce, bütün camilerimizde Kudüs ve tüm İslam beldelerinin huzuru ve kurtuluşu için Kur'an-ı Kerim okunacak ve eller Duaya kalkacaktır. Kabul et Allah'ım."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Akşener'e soru sormak isterken susturulan kadın o anları anlattı
20 Mayıs 2021 21:30		 Vaka sayısı 10 binin altına düştü
20 Mayıs 2021 19:54
Bakan Koca: Bundan sonra süreci yasaklarla yönetmek istemiyoruz
20 Mayıs 2021 19:19		 'Doktor ve genç olmama rağmen iki kez hastalığa yakalandım'
20 Mayıs 2021 18:38
Belediye Başkanından 'semaver' eleştirilerine yanıt: İtibar etmiyoruz
20 Mayıs 2021 18:22		 Toplumsal bağışıklık ne zaman kazanılır?
20 Mayıs 2021 17:02
Karaciğer ve böbrek nakli yapılan Hakan Taşıyan taburcu edildi
20 Mayıs 2021 16:25		 Ali Erbaş: Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecek
20 Mayıs 2021 15:55
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un acı kaybı
20 Mayıs 2021 15:22		 Koronadan hayatını kaybeden İyi Parti İl Başkanı toprağa verildi
20 Mayıs 2021 15:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:05 - Sigortacılık ile bazı alanlara ilişkin kanun teklifi Genel Kurul'da kabul edildi22:51 - Edremit'te FETÖ firarisi kadın saklandığı evde yakalandı22:45 - 189 rektörün imzaladığı Filistin bildirisini 15 üniversite imzalamadı22:34 - Bu görüntü yürek ısıttı: Hastaneye kadar kucağından indirmedi22:28 - Yunus polisi gölete atlayarak yaralı martıyı kurtardı22:15 - Hamas ve İsrail ateşkes konusunda anlaştı
22:01 - Çorum'daki trafik kazasında araçtan fırlayan sürücü öldü21:52 - HDP milletvekili adayı terör propagandasından gözaltına alındı21:43 - Bütün camilerde Kudüs ve İslam beldeleri için dua edilecek21:41 - AB aşı sertifikasında uzlaştı: Ne zaman kullanılacak?21:30 - Akşener'e soru sormak isterken susturulan kadın o anları anlattı21:22 - TKP/ML'nin kanlı terör saldırısı önlendi
21:15 - Çin'den İsrail'e şiddeti durdur çağrısı20:59 - Azerbaycan'a ait askeri helikopter Giresun sahiline zorunlu iniş yaptı20:49 - KADES ihbarına giden polise satırla saldıran şüpheli tutuklandı20:41 - Kaymakam açıkladı: Tut'da vaka sayıları sıfırlandı20:35 - Protesto edilen Akşener'den ilk açıklama
20:27 - Yozgat'ta kene şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam
Arkadaşlık teklifini reddeden öğretmeni öldürdü
Bakan Soylu, Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı
Salgın tedbirlerini eleştiren Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırıldı
20 Mayıs 2021 tarihli atama kararları R.G.'de yayımlandı. VDK Başkanı değişti
Doç.Dr. Savaşçı: O tarihte maske zorunluluğu kalkabilir
Protesto edilen Akşener'den ilk açıklama
Atama izin sayılarının ikinci dağılımı yapıldı
Altının yükselişi devam ediyor: Gramı 505 TL
MEB'den ortaokuldaki sınavlara dair açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
konu ve entryleri derleyip kitap bastırmak 1
memura yapılan zam 1
hoşlanılmayan konuları aşağı ittirmek 1
ömrünü adamak 2
satın alma sahiplen 1
yaşadığım yerde sebze meyve fiyatları 1
sözlüğün enleri 7
müsilaj 1
oğuz yılmaz 3
beynimin dörtte birini kullanıyorum 2
SON İLANLAR
Sakarya Sarbel Serdivan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Muğla Büyükşehir Belediyesi 26 İşçi Alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
Konya Yalıhüyük Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Kastamonu Şenpazar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir İzelman 4 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi Geçici 173 İşçi Alacak
İzmir Çeştur Çeşme İmar 5 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam