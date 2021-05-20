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HDP milletvekili adayı terör propagandasından gözaltına alındı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen ve 2018 yılında HDP Zonguldak Milletvekili adayı olan B.G. evinde yakalanarak gözaltına alındı
 20 Mayıs 2021 21:52
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HDP milletvekili adayı terör propagandasından gözaltına alındı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, sosyal medya (Twitter) üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen B.G. (49) isimli şahıs yapılan operasyon sonucu Kdz. Ereğli ilçesindeki ikametinde yakalandı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığından arama kararı alınarak yapılan arama neticesinde; 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet cep telefonu, çeşitli miktarda yazılı dokümanlara el konuldu. 2018 yılında HDP Zonguldak Milletvekili adayı olan B.G. (49) ekipler tarafından gözaltına alındı.
İhlas Haber Ajansı
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