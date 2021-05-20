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Çorum'daki trafik kazasında araçtan fırlayan sürücü öldü
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti
|20 Mayıs 2021 22:01
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Nejdet Hasırcı yönetimindeki 19 TR 381 plakalı otomobil, ilçe girişinde park halindeki otomobile çarptıktan sonra şarampole devrildi.
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.
Sürücünün cenazesi Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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