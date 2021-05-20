1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu görüntü yürek ısıttı: Hastaneye kadar kucağından indirmedi

Afyonkarahisar'da üzerine sıcak su dökülen ve vücudunda 3. derece yanıklar oluşan 1 yaşındaki bebeği helikopter ambulansta Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezine kadar kucağında götüren Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko, "O bebeği bir baba şefkatiyle taşımak istedim" dedi
 20 Mayıs 2021 22:34
+Aa- Yazdır
Bu görüntü yürek ısıttı: Hastaneye kadar kucağından indirmedi

Afyonkarahisar'da henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı üzerine sıcak su dökülen 1 yaşındaki bebek ailesi tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan bebeğin yanık merkezinde tedavisinin devam etmesi nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Helikopter ambulansa bindirilen minik bebeği kucağına alan Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Mehmet Canko'nun fotoğrafı gören herkesi duygulandırdı. Kucağında kendini güvende hisseden ve acılarını unutup yolcuğu uyuyarak geçiren minik bebek ise ATT görevlisine sıkı sıkı sarıldı.

Çocuk hem korkmasın hem de travma yaşamasın diye kedilerine okulda öğretildiği şekilde bebeği kucağına aldığını belirten Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko, "Çocuğu biz kara ekiplerinden teslim alırken annesinin kucağındaydı. Çocuk ağlıyordu ve çok korkmuş vaziyetteydi. İkinci bir travma yaşatmamak için kendi kucağımda taşımak istedim inisiyatif alarak. Kendi çocuğum da olsa aynısını yaparım düşüncesiyle davrandım. Okullarda bize verilen ilk derste 'hastalara dokun dersi' verilir. Hastalara fiziksel temasta bulun ki hastalar sana güvensin. Küçük çocuklarda da bu şekilde taşımayı ben yeğliyorum. Hem korkmasın, hem travma yaşamasın hem de daha rahat bir pozisyonda nakli olsun diye bu şekilde taşımayı tercih ediyorum" diye konuştu.

"O bebeği bir baba şefkatiyle taşımak istedim"

Bir baba şefkatiyle kendi çocunu nasıl taşırsa o şekilde hastaneye kadar bebeği taşıdığını aktaran Canko, "Baba şefkatiyle kendi çocuğum olsa nasıl taşırdım? Bunu düşünerek taşıdım. Çok yorulduğumuz ve çok zorlu bir bir dönemden geçiyoruz ülke olarak. Vatandaşlardan veya halkımızdan ize karşı gelen olumlu yorumlar bizi gerçekten mutlu ediyor, gerçekten mesleğime olan aşkımızı daha da arttırıyor. O bebeğimiz biran önce iyileşsin. Belki bizi tanımayacak bir daha görmeyecek ama iyi olsun o" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yunus polisi gölete atlayarak yaralı martıyı kurtardı
20 Mayıs 2021 22:28		 Kaymakam açıkladı: Tut'da vaka sayıları sıfırlandı
20 Mayıs 2021 20:41
Yozgat'ta kene şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
20 Mayıs 2021 20:27		 Kaza yapan baba ve oğluna Vali yardım etti
20 Mayıs 2021 20:21
Huawei'nin açığını buldu, sesli asistanı devre dışı bıraktı
20 Mayıs 2021 18:10		 Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması
20 Mayıs 2021 17:52
Konya'da 12 ilçenin 16 mahallesinde muhtarlık ara seçimi yapılacak
20 Mayıs 2021 17:34		 Emirzade nine, 19 Mayıs Marşı'nı duyunca yalın ayak sokağa koştu
20 Mayıs 2021 17:07
KYK yurdunda 'ATA' ve '1919' yazılı görsel şöleni
19 Mayıs 2021 23:40		 Dalyan sazlıkları misafirlerini yine eşsiz bir yolculuğa çıkaracak
19 Mayıs 2021 21:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:05 - Sigortacılık ile bazı alanlara ilişkin kanun teklifi Genel Kurul'da kabul edildi22:51 - Edremit'te FETÖ firarisi kadın saklandığı evde yakalandı22:45 - 189 rektörün imzaladığı Filistin bildirisini 15 üniversite imzalamadı22:34 - Bu görüntü yürek ısıttı: Hastaneye kadar kucağından indirmedi22:28 - Yunus polisi gölete atlayarak yaralı martıyı kurtardı22:15 - Hamas ve İsrail ateşkes konusunda anlaştı
22:01 - Çorum'daki trafik kazasında araçtan fırlayan sürücü öldü21:52 - HDP milletvekili adayı terör propagandasından gözaltına alındı21:43 - Bütün camilerde Kudüs ve İslam beldeleri için dua edilecek21:41 - AB aşı sertifikasında uzlaştı: Ne zaman kullanılacak?21:30 - Akşener'e soru sormak isterken susturulan kadın o anları anlattı21:22 - TKP/ML'nin kanlı terör saldırısı önlendi
21:15 - Çin'den İsrail'e şiddeti durdur çağrısı20:59 - Azerbaycan'a ait askeri helikopter Giresun sahiline zorunlu iniş yaptı20:49 - KADES ihbarına giden polise satırla saldıran şüpheli tutuklandı20:41 - Kaymakam açıkladı: Tut'da vaka sayıları sıfırlandı20:35 - Protesto edilen Akşener'den ilk açıklama
20:27 - Yozgat'ta kene şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam
Arkadaşlık teklifini reddeden öğretmeni öldürdü
Bakan Soylu, Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı
Salgın tedbirlerini eleştiren Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırıldı
20 Mayıs 2021 tarihli atama kararları R.G.'de yayımlandı. VDK Başkanı değişti
Doç.Dr. Savaşçı: O tarihte maske zorunluluğu kalkabilir
Protesto edilen Akşener'den ilk açıklama
Atama izin sayılarının ikinci dağılımı yapıldı
Altının yükselişi devam ediyor: Gramı 505 TL
MEB'den ortaokuldaki sınavlara dair açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
konu ve entryleri derleyip kitap bastırmak 1
memura yapılan zam 1
hoşlanılmayan konuları aşağı ittirmek 1
ömrünü adamak 2
satın alma sahiplen 1
yaşadığım yerde sebze meyve fiyatları 1
sözlüğün enleri 7
müsilaj 1
oğuz yılmaz 3
beynimin dörtte birini kullanıyorum 2
SON İLANLAR
Sakarya Sarbel Serdivan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Muğla Büyükşehir Belediyesi 26 İşçi Alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
Konya Yalıhüyük Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Kastamonu Şenpazar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir İzelman 4 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi Geçici 173 İşçi Alacak
İzmir Çeştur Çeşme İmar 5 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam