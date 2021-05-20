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189 rektörün imzaladığı Filistin bildirisini 15 üniversite imzalamadı

İşgalci İsrail'in Filistin'de uyguladığı devlet terörüne dikkat çekmek amacıyla kaleme alınan 'Filistin için adalet ve insan hakları' başlıklı bildiriyi 189 üniversite rektörü imzaladı. Ancak bildiriye Koç, Sabancı, Okan ve TED'in de aralarında bulunduğu 15 üniversite imza atmadı
 20 Mayıs 2021 22:45
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189 rektörün imzaladığı Filistin bildirisini 15 üniversite imzalamadı

Türkiye'deki 189 üniversite rektörünün imzasının bulunduğu bildiri, OSTİM Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde duyuruldu.

İnsan hakları ihlallerine dikkat çekildi

İlan edilen metinde İsrail'in, Gazze şeridinde silahsız ve savunmasız sivillere yönelik saldırıları, yaşam hakkını ortadan kaldıran şiddet, baskı ve saldırılarına bir yenisini daha eklediği, bebek, çocuk, kadın ve yaşlılar dahil, çok sayıda masum sivili öldürdüğü, yaraladığı ve evsiz bıraktığı vurgulandı.

ODTÜ, Marmara ve Boğaziçi imzaladı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar dahil Türkiye genelindeki 189 üniversitenin rektörü söz konusu bildiriyi imzaladı.

Koç, Sabancı, TED, Arel, Okan ve Bilkent imzalamadı

Ancak bildirinin gönderilmesine ve imza kampanyasına katılım çağrısı yapılmasına rağmen 15 üniversite yönetimi imza vermedi. İsrail'e karşı Filistin'e destek bildirisini Acıbadem Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Arel Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, TED Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi imzalamadı.

Taha Hüseyin Karagöz
Yeni Şafak
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