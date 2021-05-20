189 rektörün imzaladığı Filistin bildirisini 15 üniversite imzalamadı
|20 Mayıs 2021 22:45
|+Aa- Yazdır
Türkiye'deki 189 üniversite rektörünün imzasının bulunduğu bildiri, OSTİM Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde duyuruldu.
İnsan hakları ihlallerine dikkat çekildi
İlan edilen metinde İsrail'in, Gazze şeridinde silahsız ve savunmasız sivillere yönelik saldırıları, yaşam hakkını ortadan kaldıran şiddet, baskı ve saldırılarına bir yenisini daha eklediği, bebek, çocuk, kadın ve yaşlılar dahil, çok sayıda masum sivili öldürdüğü, yaraladığı ve evsiz bıraktığı vurgulandı.
ODTÜ, Marmara ve Boğaziçi imzaladı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar dahil Türkiye genelindeki 189 üniversitenin rektörü söz konusu bildiriyi imzaladı.
Koç, Sabancı, TED, Arel, Okan ve Bilkent imzalamadı
Ancak bildirinin gönderilmesine ve imza kampanyasına katılım çağrısı yapılmasına rağmen 15 üniversite yönetimi imza vermedi. İsrail'e karşı Filistin'e destek bildirisini Acıbadem Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Arel Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, TED Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi imzalamadı.Taha Hüseyin Karagöz
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Üniversitede yeni program: Geleceğin adli bilimcileri yetişecek
19 Mayıs 2021 17:18
|YÖK, üniversitelerde yüz yüze öğretimin başlatılması için harekete geçti
19 Mayıs 2021 10:21
|Üniversite rektörleri, Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı yaptı
18 Mayıs 2021 13:53
|TÜBA'nın yayımladığı 5 eser daha 'Türk-İslam Bilim Kültür Mirası'na kazandırıldı
18 Mayıs 2021 11:30
|Prof. Dr. Saraçoğlu: Anadolu'nun yerel tohumları çok kıymetli
16 Mayıs 2021 15:36
|5 üniversite bitiren doktor herkese örnek oluyor
14 Mayıs 2021 19:54
|Dünyada Türkçe öğrenmeye ilgi arttı
10 Mayıs 2021 19:14
|Deniz salyasından gübre, tarım ilacı ve temizlik malzemesi yapacaklar
10 Mayıs 2021 18:59
|Uygulamalı eğitimden mezun gençler, staj yaptıkları iş yerinde yükselebiliyor
10 Mayıs 2021 14:51
|Doçentlik başvuruları için takvim açıklandı
10 Mayıs 2021 10:25