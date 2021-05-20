Edremit'te FETÖ firarisi kadın saklandığı evde yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın saklandığı evde yakalandı
|20 Mayıs 2021 22:51
|+Aa- Yazdır
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği (TEM) ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalanan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen 30 yaşındaki A.A.E. isimli kadın Edremit Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerin ardından tutuklanarak Burhaniye Cezaevine teslim edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|HDP milletvekili adayı terör propagandasından gözaltına alındı
20 Mayıs 2021 21:52
|TKP/ML'nin kanlı terör saldırısı önlendi
20 Mayıs 2021 21:22
|'Turuncu' kategoride aranan 1 milyon TL ödüllü terörist öldürüldü
20 Mayıs 2021 18:56
|Kayseri'de FETÖ'den yargılanan karı kocaya hapis cezası
20 Mayıs 2021 18:48
|Kayseri'de FETÖ'den yargılanan iki sanığa hapis cezası
20 Mayıs 2021 17:23
|Bakan Akar: Kandilin ışıkları söndü, kararıyor
20 Mayıs 2021 15:09
|Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
20 Mayıs 2021 13:44
|Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK'lı terörist yakalandı
20 Mayıs 2021 13:43
|FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 9 yıl 4 ay hapis
20 Mayıs 2021 12:35
|Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı
20 Mayıs 2021 11:00