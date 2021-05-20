Asker uğurlaması pahalıya patladı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, asker uğurlama konvoyunda trafik kuralı ihlali yapan 3 sürücüye ceza yağdı
|20 Mayıs 2021 23:49
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Edinilen bilgilere göre, dün saat 16.00 sularında Uğur Mumcu Caddesi'nde 3 aracın trafik kuralı ihlali yaptığının tespit edilmesi üzerine, sürücülere para cezası kesildi. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yapılan ihbar üzerine asker konvoyu ile ilgili Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) görüntülerini inceleyerek, yola ters yönden girdiği tespit edilen 67 VD 436 plakalı araca bin 339 lira, yolu trafiğe kapatıp duman çıkartan 78 BF 442 plakalı araca 628 lira ve yolu trafiğe kapatan ayrıca sigortasız olduğu tespit edilen 14 BN 121 plakalı araç sürücüsüne 458 lira ceza kesti.
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