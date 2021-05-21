Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, 20 Mayıs saat 23.40 itibarıyla 27 milyon 305 bin 556'ya ulaştı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı. 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 856 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 41 olarak kayda geçerken 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 989 bin 787'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 51 milyon 731 bin 883'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 160 bin 423, vefat sayısı 45 bin 626 oldu.

- Kovid-19 aşı miktarı 27 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, 20 Mayıs saat 23.40 itibarıyla 27 milyon 305 bin 556 oldu.

Bakanlığın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, uygulanan birinci doz aşı sayısı 15 milyon 629 bin 293, ikinci doz aşı sayısı 11 milyon 676 bin 263 oldu.

- 120 milyon doz BioNTech aşısının ulaştırılması için anlaşma imzalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında, BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ile açıklama yaptı.

1 milyon dozla başlayan tedarik sürecinde şu an itibarıyla toplam 120 milyon dozluk anlaşma imzalandığını bildiren Bakan Koca, "120 milyon dozluk anlaşma sizlerin yoğun gayret, efor ve çabanızla imzalanmış oldu." dedi.

Şahin ise "Türkiye'ye haziran ayının sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz, ağustos ve eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

Bundan sonraki süreçte birinci önceliklerinin vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacağını bildiren Koca, "Bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz ve normale dönmek için çaba sarf ediyor olacağız." açıklamasını yaptı.

- Yerli aşıda faz-2 çalışması bitti

Bakan Koca, yerli Kovid-19 aşısında da faz-2 çalışmasının bittiğini, faz-3'ün de haziranın başında başlayabileceğini söyledi. Koca, inaktif olan ilk yerli aşıda süreçler başarıyla tamamlanırsa aşının eylül ayında acil kullanım onayının söz konusu olabileceğini bildirdi.

Koca, haziranda gelecek 30 milyon BioNTech aşısı ile aşılamada peyderpey 20 yaşa kadar inmek istediklerini belirtti.

Şu an 65 yaş üstündekilerin yüzde 84'üne aşının ulaştığını ve bu oranın yüzde 90 ve üzeri olmasını istediklerini vurgulayan Koca, "İnsanımızın aşı noktasında beklemeden en erken dönemde aşılarını olmalarının önemini ifade etmek istiyorum." dedi.

- Yurt genelinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler

Malatya'da 30, Kastamonu'da ise bir haftada 128 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Kars'ta bir köyde, Adıyaman'da 10 evde, Gümüşhane'de bir mahallenin belirli bölgesinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarı Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı.