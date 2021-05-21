Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar Yayımlandı
|21 Mayıs 2021 00:10
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21 Mayıs 2021 CUMA
Resmi Gazete
Sayı : 31487
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 3998
Ekli "Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.
20 Mayıs 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
ESNAF VE SANATKARLAR İLE GERÇEK KİŞİ TACİRLERE KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK HİBE DESTEĞİ HAKKINDA KARAR
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Karar, koronovirüs salgınından işleri ve/veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe desteğine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Kararda geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Esnaf ve sanatkar: Koronovirüs salgınıyla mücadele kapsamında alman tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarları,
c) Gerçek kişi tacir: Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alman tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren gerçek kişi tacirleri,
ç) Hibe desteği: Bu Karar kapsamında yapılacak karşılıksız desteği, ifade eder.
Hibe desteği
MADDE 3- (1) Hibe desteği, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Bu Karar kapsamındaki hibe desteği, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 446 ncı ve 453 üncü maddelerine göre Bakanlık tarafından hazırlanacak destek programı çerçevesinde doğrudan verilir.
(2) Hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere, ekonomik faaliyet konulan Bakanlık tarafından belirlenecek iki ayrı grup için 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirasıdır.
(3) Hibe desteğinden, 17/5/2021 tarihi itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler, esas faaliyet konulan üzerinden faydalanabilir.
(4) Bu Karar kapsamında desteklerden faydalanan esnaf ve sanatkarlar, 28/12/2020 tarihli ve 3340 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararın 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmünden istisnadır.
(5) Hibe desteğinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. '
Yürürlük
MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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