1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar Yayımlandı

Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar Yayımlandı.
 21 Mayıs 2021 00:10
+Aa- Yazdır
Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar Yayımlandı

21 Mayıs 2021 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 31487

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3998

Ekli "Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

20 Mayıs 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ESNAF VE SANATKARLAR İLE GERÇEK KİŞİ TACİRLERE KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK HİBE DESTEĞİ HAKKINDA KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, koronovirüs salgınından işleri ve/veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe desteğine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Esnaf ve sanatkar: Koronovirüs salgınıyla mücadele kapsamında alman tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarları,

c) Gerçek kişi tacir: Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alman tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren gerçek kişi tacirleri,

ç) Hibe desteği: Bu Karar kapsamında yapılacak karşılıksız desteği, ifade eder.

Hibe desteği

MADDE 3- (1) Hibe desteği, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Bu Karar kapsamındaki hibe desteği, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 446 ncı ve 453 üncü maddelerine göre Bakanlık tarafından hazırlanacak destek programı çerçevesinde doğrudan verilir.

(2) Hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere, ekonomik faaliyet konulan Bakanlık tarafından belirlenecek iki ayrı grup için 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirasıdır.

(3) Hibe desteğinden, 17/5/2021 tarihi itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler, esas faaliyet konulan üzerinden faydalanabilir.

(4) Bu Karar kapsamında desteklerden faydalanan esnaf ve sanatkarlar, 28/12/2020 tarihli ve 3340 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararın 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmünden istisnadır.

(5) Hibe desteğinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. '

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
21 Mayıs 2021 00:14		 Protesto edilen Akşener'den ilk açıklama
20 Mayıs 2021 20:35
Bakan Çavuşoğlu: Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmekte
20 Mayıs 2021 19:03		 Bakan Yanık: KADES'i bugüne kadar 2 milyondan fazla kişi indirdi
20 Mayıs 2021 17:43
CHP, Ruhsar Pekcan hakkında Meclis soruşturma komisyonu kurulmasını istedi
20 Mayıs 2021 16:11		 'Terörle mücadelede dünyaya ders veriyoruz'
20 Mayıs 2021 13:45
Memleket Partisinin kurulmasıyla Türkiye'deki parti sayısı 107'ye yükseldi
20 Mayıs 2021 13:32		 'Libya modeli' Atina'yı korkuttu
20 Mayıs 2021 06:40
Bakan Soylu, Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı
20 Mayıs 2021 00:04		 'Sedat Peker, Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyordu, engel olduk'
19 Mayıs 2021 23:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:25 - Batman'da bir askeri tesise 3 maket uçakla saldırı girişimi00:14 - Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı00:10 - Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar Yayımlandı00:04 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:03 - İl özel idaresi genel sekreter yardımcısı uzman kadrosuna atanırsa mali hakları ne olur?23:51 - Avrupa semalarında SİHA'larımız uçacak
23:49 - Asker uğurlaması pahalıya patladı23:40 - NATO, 'Vuran' adlı Türk zırhlı aracını tanıttı23:35 - Sadece 100 tane üretildi: Adnan Menderes'in kol saati Demokrasi Müzesi'nde sergilenecek23:28 - Gece karanlığından orman yangınına kadın eli23:17 - 26 yıllık devir kapanıyor: Internet Explorer kapatılıyor23:12 - 7 aylık hamile kadın karnındaki çocuğu düşürmek için çatıdan atladı
23:05 - 18 yaş altına BES imkanı sağlayan teklif TBMM'de kabul edildi22:51 - Edremit'te FETÖ firarisi kadın saklandığı evde yakalandı22:45 - 189 rektörün imzaladığı Filistin bildirisini 15 üniversite imzalamadı22:34 - Bu görüntü yürek ısıttı: Hastaneye kadar kucağından indirmedi22:28 - Yunus polisi gölete atlayarak yaralı martıyı kurtardı
22:15 - Hamas ve İsrail ateşkes konusunda anlaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Batman'da bir askeri tesise 3 maket uçakla saldırı girişimi
İl özel idaresi genel sekreter yardımcısı uzman kadrosuna atanırsa mali hakları ne olur?
Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar Yayımlandı
Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vahşet 1
yağlı tohumlar 1
bağlaçları ayrı yazması gerektiğini bilmeyen yazar 1
gel beraber mesut olalım 3
Temel bilimlerin seçimlik olması 2
dyno testi 1
mahalle bakkalının müşterilerim grubu 2
Bahane yükleniyor 2
memleket partisi 2
telgrafın tellerine kuşlar mı konar şarkısı 3
SON İLANLAR
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Sarbel Serdivan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Muğla Büyükşehir Belediyesi 26 İşçi Alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
Konya Yalıhüyük Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Kastamonu Şenpazar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir İzelman 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam