Batman ve Şırnak'ta askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğunu, personelin dikkati ve tedbirler sayesinde herhangi zayiat meydana gelmediğini bildirdi.
|21 Mayıs 2021 00:25
|+Aa- Yazdır
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Batman'daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Birliklerimizde tedbirler artırılmıştır."
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada da kentteki bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğu bildirilmişti.
Açıklamada, "Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur" ifadesine yer verilmişti.
2️ Birliklerimizde tedbirler artırılmıştır.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 20, 2021
10 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Terör örgütü PKK'ya katılım sınırda engellendi
22 Mayıs 2021 18:19
|Pençe-Yıldırım operasyonunda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
22 Mayıs 2021 14:06
|Muğla'da yurt dışına kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ şüphelisi 5 zanlı tutuklandı
22 Mayıs 2021 12:43
|Gri kategoride aranan 'Rızgar Koçer' etkisiz hale getirildi
22 Mayıs 2021 12:26
|'Mahrem imamı'nın askeri okul öğrencisine verdiği talimatlar iddianamede
22 Mayıs 2021 12:09
|Edirne'de FETÖ mahrem yapılanması operasyonunda 19 zanlı yakalandı
22 Mayıs 2021 11:25
|Mersin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 kişi yakalandı
22 Mayıs 2021 09:30
|O muhabirin abisi ve ablası FETÖ bağlantılı çıktı
22 Mayıs 2021 07:05
|İzmir'de hücre evi operasyonunda 35 FETÖ şüphelisinden 15'i tutuklandı
21 Mayıs 2021 22:52
|Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
21 Mayıs 2021 20:30