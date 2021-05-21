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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00:09'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 21 Mayıs 2021 00:56
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00:09'da, 9.38 km derinlikte 3,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3,6 olarak açıkladı.
Anadolu Ajansı
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