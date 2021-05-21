Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00:09'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|21 Mayıs 2021 00:56
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
21 Mayıs 2021 00:04
|Sadece 100 tane üretildi: Adnan Menderes'in kol saati Demokrasi Müzesi'nde sergilenecek
20 Mayıs 2021 23:35
|26 yıllık devir kapanıyor: Internet Explorer kapatılıyor
20 Mayıs 2021 23:17
|Bütün camilerde Kudüs ve İslam beldeleri için dua edilecek
20 Mayıs 2021 21:43
|Akşener'e soru sormak isterken susturulan kadın o anları anlattı
20 Mayıs 2021 21:30
|Vaka sayısı 10 binin altına düştü
20 Mayıs 2021 19:54
|Bakan Koca: Bundan sonra süreci yasaklarla yönetmek istemiyoruz
20 Mayıs 2021 19:19
|Belediye Başkanından 'semaver' eleştirilerine yanıt: İtibar etmiyoruz
20 Mayıs 2021 18:22
|Toplumsal bağışıklık ne zaman kazanılır?
20 Mayıs 2021 17:02
|Karaciğer ve böbrek nakli yapılan Hakan Taşıyan taburcu edildi
20 Mayıs 2021 16:25