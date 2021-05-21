10 fakülte kuruldu 5 fakülte kapatıldı
|21 Mayıs 2021 01:24
|+Aa- Yazdır
21 Mayıs 2021 CUMA
Resmi Gazete
Sayı : 31487
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 4000
1- Ekli I sayılı listede belirtilen fakülte ve enstitülerin kurulması ile ekli II sayılı listede belirtilen fakülte, enstitü ve yüksekokulların kapatılmasına,
2- Ekli III sayılı listede belirtilen fakültelerin adlarının karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmesine,
2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir.
20 Mayıs 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
20/5/2021 TARİHLİ VE 4000 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
(I) SAYILI LİSTE
|
Üniversite Adı
|
Kurulan Fakülte/Enstitü Adı
|
Nişantaşı Üniversitesi
|
Diş Hekimliği Fakültesi
|
Nişantaşı Üniversitesi
|
Tıp Fakültesi
|
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
|
Spor Bilimleri Fakültesi
|
Ege Üniversitesi
|
Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi
|
Trabzon Üniversitesi
|
Kur'an-ı Kerim Araştırmaları ve Kıraat İlmi Enstitüsü
|
Gümüşhane Üniversitesi
|
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
|
Avrasya Üniversitesi
|
İletişim Fakültesi
|
Dicle Üniversitesi
|
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|
Afyon Kocatepe Üniversitesi
|
Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|
Amasya Üniversitesi
|
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(II) SAYILI LİSTE
|
Üniversite Adı
|
Kapatılan Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Adı
|
Ege Üniversitesi
|
İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu
|
Gümüşhane Üniversitesi
|
Sosyal Bilimler Enstitüsü
|
Gümüşhane Üniversitesi
|
Fen Bilimleri Enstitüsü
|
Afyon Kocatepe Üniversitesi
|
Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|
Amasya Üniversitesi
|
Teknoloji Fakültesi
(III) SAYILI LİSTE
|
Üniversite Adı
|
Fakülte Eski Adı
|
Fakülte Yeni Adı
|
Bingöl Üniversitesi
|
İlahiyat Fakültesi
|
İslami İlimler Fakültesi
|
İstanbul Okan Üniversitesi
|
Mühendislik Fakültesi
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi
|
İstanbul Kent Üniversitesi
|
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|16 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
18 Mayıs 2021 01:41
|Tıp merkezlerinde yapılan cerrahi işlemlerde değişiklik
12 Mayıs 2021 00:31
|Memur sendikaları hizmet kolları yönetmeliğinde değişiklik
12 Mayıs 2021 00:27
|Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik
11 Mayıs 2021 00:24
|Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik
11 Mayıs 2021 00:19
|Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlandı
11 Mayıs 2021 00:13
|Sağlık Bakanlığı personeline 4 ay süreyle ek ödeme
08 Mayıs 2021 02:07
|Kamu kurumlarını kapsayan personel servis yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
07 Mayıs 2021 01:41
|Devlet memurları disiplin yönetmeliği bütünüyle yenilendi
30 Nisan 2021 03:37
|İnsan Hakları Eylem Planı Resmi Gazetede yayımladı
30 Nisan 2021 03:05