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10 fakülte kuruldu 5 fakülte kapatıldı

Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Fakülte ve Enstitülerin Kurulması, Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların Kapatılması ile Ekli III Sayılı Listede Belirtilen Fakültelerin Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4000)
 21 Mayıs 2021 01:24
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10 fakülte kuruldu 5 fakülte kapatıldı

21 Mayıs 2021 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 31487

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 4000

1- Ekli I sayılı listede belirtilen fakülte ve enstitülerin kurulması ile ekli II sayılı listede belirtilen fakülte, enstitü ve yüksekokulların kapatılmasına,

2- Ekli III sayılı listede belirtilen fakültelerin adlarının karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmesine,

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir.

20 Mayıs 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

20/5/2021 TARİHLİ VE 4000 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

(I) SAYILI LİSTE

Üniversite Adı

Kurulan Fakülte/Enstitü Adı

Nişantaşı Üniversitesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Nişantaşı Üniversitesi

Tıp Fakültesi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Ege Üniversitesi

Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi

Trabzon Üniversitesi

Kur'an-ı Kerim Araştırmaları ve Kıraat İlmi Enstitüsü

Gümüşhane Üniversitesi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Avrasya Üniversitesi

İletişim Fakültesi

Dicle Üniversitesi

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Amasya Üniversitesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

(II) SAYILI LİSTE

Üniversite Adı

Kapatılan Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Adı

Ege Üniversitesi

İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu

Gümüşhane Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Gümüşhane Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Amasya Üniversitesi

Teknoloji Fakültesi

(III) SAYILI LİSTE

Üniversite Adı

Fakülte Eski Adı

Fakülte Yeni Adı

Bingöl Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi

İstanbul Okan Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Fakültesi

İstanbul Kent Üniversitesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Memurlar.Net
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