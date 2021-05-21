Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kürecik katile kapatılsın: İsrail'i kör edelim

İsrail'in Filistin'deki katliamlarına karşı atılabilecek adımlardan biri de Kürecik Üssü. Türkiye projeyi onayladığında sadece NATO kullanımını şart koşmasına rağmen buradaki bilgiler İsrail'e aktarılıyor. İsrail'i muhtemel balistik füze saldırısından koruyan en önemli üs konumundaki Kürecik'in durumu tartışılıyor.
 21 Mayıs 2021 07:05
+Aa- Yazdır
Kürecik katile kapatılsın: İsrail'i kör edelim

Kürecik, Amerika'nın Doğu Bloku'ndan batıya doğru Amerika'ya doğru giden bir ihbar sistemi silsilesinin bir uç beyi konumunda bulunuyor. Söz konusu stratejik konumuyla da Amerika için İncirlik'ten daha önemli bir üs konumunda.

Filistin'de uyguladığı vahşete karşı uluslararası baskılar cılız kalırken, İsrail'e karşı Türkiye'nin elindeki en önemli koz olarak Kürecik Üssü yeniden gündemde. Üssün konuşlandığı sırada Türkiye'nin koyduğu şarta rağmen bu üs İsrail'e koruma sağlamakta kullanılıyor.

Kürecik radar üssü, NATO'nun balistik füze savunması kapsamında, 2010'da Lizbon'daki NATO zirvesinde alınan karar gereği kuruldu.

DİĞER RADARLARDAN ÇOK FARKLI

Üssün yapımı ABD personeli tarafından Şubat 2012'de tamamlandı. Radar istasyonunun kontrolü de Avrupa Aşamalı Adaptif Yaklaşımı çerçevesinde NATO Almanya Ramstein Hava Unsur Komutanlığı tarafından yapılıyor. Kürecik Üssü'nde, AN/TPY 2 denilen, bilinen radarlardan farklı olarak çok yüksek irtifayı gözetleyen balistik füze tespit radarları ve füze sistemlerinden oluşan THAAD sistemi konuşlu. Amacı, NATO'yu Rusya ve İran'dan gelecek uzun menzilli balistik füzelerden korumak olan THAAD sistemi radarları, NATO bölgesinde ABD ve Türkiye'de Kürecik'te mevcut bulunuyor. Sisteme dahil edilen NATO dışı ülkeler ise İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan. Ayrıca, Katar'da da bir erken uyarı radarı bulunuyor.

İRAN VE RUSYA'YI GÖZETLİYOR

Kürecik radarı, 120 derecelik bir açıyla bin kilometre genişliğindeki bir bölgeyi tarayabiliyor. Bu özelliğiyle bin 300 kilometre menzilli balistik füzelerine karşı etkin koruma sağlıyor. Mobil olduğu için de bölgeyi etkin gözetleyebiliyor. Sistemin, olası algıladığı bir tehdidi yok edecek füzeleri ise NATO için Polonya ve Romanya'da konuşlu durumda. ABD, füze olmayan yerlerde savunmanın AEGIS gemileri ile sağlanacağını duyurmuştu. Bu doğrultuda sistemin mobil tahrip gücünü AEGIS gemileri oluşturuyor.

ERKEN İKAZIN VAZGEÇİLMEZİ

Sistemin işleyişi ve kapsama alanına bakıldığında, bölgede atılması olası bir balistik füzeyi, atılış yerine bağlı olarak en uzun süre ve önceden Kürecik ve Katar takip edebilecek konumda. Bu nedenle de Kürecik radarı, bölgedeki balistik füze tehditlerine karşı hayati önem taşıyor. Bu sistem de günümüzde bölgede en çok tehdit algılamasına sahip olan İsrail'in ihtiyacına hizmet ediyor.


TÜRKİYE'DEN NATO ŞARTI
Türkiye, bu projeyi onaylarken sadece NATO için kullanımını şart koşmuştu. Bu doğrultuda Kürecik radarından elde edilen istihbarat bilgileri, NATO'ya ve ABD'ye gönderiliyor. Ancak İsrail'in ABD ile balistik savunma konusunda var olan özel anlaşması gereği, bu bilgilerin Körfez ülkeleri ve İsrail ile paylaşıldığına kesin gözüyle bakılıyor.

BİZE KORUMA SAĞLAMIYOR

Radarların konuşlanmasına bakıldığında ise sistemin asıl korumasındaki bölgenin Körfez bölgesi olduğu görülüyor. Türkiye'de ise herhangi bir uzun menzilli füze sistemi olmadığından Kürecik radarları Türkiye'yi koruma amacına hizmet edemiyor. Bu radarın kullanılarak Türkiye'nin balistik füze savunması için atılan yere ve hedefe bağlı olarak Karadeniz ve Ege'de AEGIS gemilerinin bulunması zorunlu görülüyor. AEGIS gemilerinin Karadeniz'e girmesi ise Montrö ve uluslararası anlaşmalar gereği hayli zor. Bu şart sağlansa dahi, Türkiye'ye olası bir füze atılması durumunda gemilerin mesafesi nedeniyle bölgesel bir savunma yapılmasına olanak tanımıyor.

Kıymet Sezer

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Rum'lardan kanlı haritalı tahrik
21 Mayıs 2021 07:20		 Hamas ve İsrail ateşkes konusunda anlaştı
20 Mayıs 2021 22:15
AB aşı sertifikasında uzlaştı: Ne zaman kullanılacak?
20 Mayıs 2021 21:41		 Çin'den İsrail'e şiddeti durdur çağrısı
20 Mayıs 2021 21:15
Azerbaycan'a ait askeri helikopter Giresun sahiline zorunlu iniş yaptı
20 Mayıs 2021 20:59		 BM İnsan Hakları Konseyi, Filistin'de 'ciddi insan hakları durumunu'nu görüşecek
20 Mayıs 2021 13:37
BionTech, Türkiye ile 90 milyon doz aşı sağlama konusunda anlaştı
20 Mayıs 2021 13:14		 İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 230'a yükseldi
20 Mayıs 2021 12:48
BM: Gazze'ye saldırı sonucu 75 bin Filistinli yerinden edildi
20 Mayıs 2021 10:15		 Hamas yetkilisi: Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum
20 Mayıs 2021 01:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:13 - FETÖ'nün 'adalet' yapılanmasına operasyon: 60 gözaltı09:11 - Başkent'te FETÖ'nün emniyet ve jandarma yapılanmasından 67 kişiye gözaltı09:09 - Küresel piyasalar merkez bankası yetkililerinin açıklamalarına odaklandı09:05 - Thodex'in sahibi Özer'in yurt dışına kaçışının görüntüleri ortaya çıktı09:03 - 14 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 84 şüpheli gözaltına alındı09:00 - Belediye başkanının 'haksız işten çıkarması'na ret
08:56 - Belediye Başkanı'nın yaşadığı 'yasak aşkta' HTS kayıtları ortaya çıktı08:51 - 8 ilde suç örgütlerine büyük operasyon: 171 gözaltı08:39 - FETÖ yeniden yapılanıyor, sıfırdan başlıyor08:37 - İmamla inatlaşan hırsızın savunması pes dedirtti08:35 - Öz kızına tacizden 50 yıl verildi, istinaf kararı bozdu, tahliye etti08:32 - Tatil için gelen mühendis, mahallelinin baktığı 'şanslı'ya silahla saldırdı
08:21 - Mehmet Ali Erbil: Sözlerim yanlış yere çekildi08:15 - Ankara, büyükelçilikte sandığa izin vermedi08:06 - Vampir Türk genç literatüre geçti07:57 - Yakalanan teröristlerin hedefi AK Parti binasıymış07:53 - Topraktaki 'kara delikler' ürkütüyor
07:46 - Adana'da organize suç örgütü operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
10 fakülte kuruldu 5 fakülte kapatıldı
Batman ve Şırnak'ta askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi
WhatsApp zaferi: Sözleşme Türkiye'de uygulanmayacak
FETÖ yeniden yapılanıyor, sıfırdan başlıyor
Denetimden kaçan sürücü, bekçilere çarptı: Birinin bacağı koptu
Köfteci Yusuf'u böyle tehdit ettiler
Tarladan sofraya sistemi kurulacak
Vampir Türk genç literatüre geçti
8 ilde suç örgütlerine büyük operasyon: 171 gözaltı
İl özel idaresi genel sekreter yardımcısı uzman kadrosuna atanırsa mali hakları ne olur?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yaşadığım yerde sebze meyve fiyatları 1
siyah beyaz 2
sözlüğün enleri 7
gel beraber mesut olalım 1
akıllı orman 1
hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 4
bayram tatlısı 1
enstrüman kütüphanesi 2
hoşlanılmayan konuları aşağı ittirmek 1
oğuz yılmaz 3
SON İLANLAR
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Sarbel Serdivan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Muğla Büyükşehir Belediyesi 26 İşçi Alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam