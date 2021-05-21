Rum'lardan kanlı haritalı tahrik

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde şampiyon olan Kerynea futbol takımı futbolcuları şampiyonluk maçı sonrası kanlı harita görseli ve "Unutmuyoruz, geri döneceğiz" gibi ırkçı ifadelerinin yer aldığı t-shirtler giydi. Türkiye gazetesine konuşan eski KKTC Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sebahattin İsmail ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Futbol Kulüpler Birliği Başkan Vekili Aytaç Karavezirler olayı büyük bir tahrik ve cezalandırılması gereken provokasyon olarak nitelendirdi.

FUTBOLUN RUHUNA AYKIRI

Rum tarafında ortaya çıkan görüntülerin futbol sahalarında olmaması gerektiğini belirten Aytaç Karavezirler, kullanılan şiddet görseli ve verilen mesajların futbolun ruhuna aykırı olduğuna dikkat çekti. Futbol mahkemeleri ve kurumları düzeyinde girişimlerde bulunacaklarını kaydeden Karavezirler "TFF ve Türkiye Futbol Ligi Kulüpler Birliği ile birlikte hareket ederek bu ve benzeri tahriklere uluslararası arenada daha güçlü cevap verebiliriz. KKTC ile Türkiye arasında futbol konusunda ciddi kopukluk var ve bu konuda acil iş birliği kanalları açılmalı. Federasyonlar ve kulüpler düzeyinde protokoller yapmalıyız. Bu yönde adımlar atılmak zorunda. Bizim anavatandan beklentimiz budur. Bu işbirliği olursa Rum kanadının ihlallerine de daha güçlü karşılık verilir'' diye konuştu.

IRKÇILIĞIN MERKEZİ BİR KULÜP

KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın eski Danışmanı Sabahattin İsmail, 15 yaşında Rum zulmüne karşı gönüllü olarak fiili mücadeleye ve 20 Temmuz Barış Harekatı'na katıldığını, Rum ırkçılığına onlarca tanıdığını kurban verdiğini söyledi. Rum ikinci liginde şampiyon olan Kyrenia (Girne) Futbol Kulübü'nün şampiyonluk maçında giydiği kanlı harita ve geri döneceğiz ifadesini yorumlayan Sabahattin İsmail şunları söyledi:

Rumların katliamlarında futbol kulüpleri hep önemli rol oynadı. Daha 1960'lardan itibaren terör örgütü EOKA'nın merkezi APOEL takımı olmuştur. Rum solcuların takımı olan OMONİA ve bağlı olduğu Rum Komünist Partisi AKEL de Türkiye ve Türk düşmanlığı konusunda önemli misyon üstlendi. Irkçı Rum faşistlerin kulübü APOEL de OMONİA da ENOSİS konusunda aynı yolun yolcularıdır.

"TÜRKLERİN KANINI DÖKECEĞİZ"

Kyrenia (Girne) kulübünün verdiği 'Geri Döneceğiz, Unutmuyoruz' mesajı ve kanlı harita ile alenen 'Türklerin kanını dökeceğiz, Kuzeyi işgalden kurtaracağız, Girne'ye Yunan bayrağı dikeceğiz ' diyorlar. Hani spora siyaset karıştırılamaz diyorlardı. Bu saldırgan ırkçı görüntü ve sloganların sporla ne ilgisi var? Bize diyorlar ki 'Sizi o topraklardan süreceğiz. Hepinizi katledeceğiz.' Bizzat şahit olduğum, yaşadığım, savaştığım o zorlu günlerden ve Kıbrıs tarihinden biliyorum. APOEL takımı EOKA'nın merkezi idi. Hala öyledir. Üyeleri, yöneticileri, sporcuları birçok katliama fiilen karıştılar. EOKA'nın birçok yöneticisi ve bölge komiteleri bu kulüpten çıktı. Kyrenia (Girne) bu misyonu devam ettiriyor ancak esas Rum faşizminin yuvası APOEL'dir. Maçlarında Türk bayrakları yakıp düşmanlık ve şiddeti körüklüyorlar. Güneye geçen Türklere Rum polisinin gözü önünde saldırıyorlar, araçlarına ağır hasar veriyorlar. KKTC ve öncelikle de KKTC Futbol Federasyonu konuyu yetkili mahkemelere, UEFA VE FİFA'ya taşımalı. Kesinlikle bu provokasyon cezasız kalmamalı. KKTC Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu'nu ve Spor Bakanlığını bu konuda göreve davet ediyorum.

YILMAZ BİLGEN