Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin çöpünden elektrik üretiyor

Doğanlar Holding, Biotrend'in halka arzından elde ettiği geliri çöpten elektrik üretiminde kullanacak. Türkiye'deki evsel atıkların yaklaşık yüzde 20'sini, yer üstü ve yer altı sularına karışmadan temiz enerji ve ısıya dönüştüren firma bu alanda 1,5 milyar liralık ekonomik kaybın da önüne geçmeyi hedefliyor.
 21 Mayıs 2021 07:10
+Aa- Yazdır
Türkiye'nin çöpünden elektrik üretiyor

Dünya bir yandan yenilenebilir enerjiye yönelirken diğer tarafta katı atıkların değerlendirlmesi de devletlerin önünde büyük bir problem olarak duruyor. Türkiye'de günlük çöp miktarı 80 bin ton ancak bunun sadece 45 bin tonu işleniyor. Türkiye'de her yıl geri dönüştürülmesi mümkün atığın 5 milyonu ise çöp depolama alanlarına götürülüp toprağa gömülüyor. Bu atıkların insan ve çevre sağlığı açısından zararının yanında 1,5 milyar liralık bir ekonomik kayba yol açıyor. Türkiye'de beş biyogaz tesisiyle 11 ilde 18 tesisiyle çöpleri ayrıştıran Doğanlar Holding, Biotrend'in halka arzından elde ettiği gelir ile bu alanda dönüşüme liderlik etmeye devam ediyor. Evsel atıkların yaklaşık yüzde 20'sini, yer üstü ve yer altı sularına karışmadan Biotrend tesislerinde temiz enerji ve ısıya dönüştürdüklerini belirten Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, "Biotrend Enerji ile Türkiye genelinde evsel katı atık ayrıştırma, atıktan türetilmiş yakıt üretimi, biyometanizasyon, atık sahası işletimi, biyokütle yakma tesisi ve atık ısı tesisleri ile ilgili 11 bölgede yatırıma sahibiz. Yurt genelinde İzmir, Balıkesir, Uşak, Sivas, İnegöl, İskenderun, Aydın, Aksaray, Çanakkale, Giresun ve Malatya'da yer alıyoruz. Yüz binlerce evin elektrik ihtiyacını karşılıyoruz. Halihazırda 55,8 MW seviyesinde olan kurulu gücümüz bu yıl sonunda 91,5 MW seviyesine ulaşacak. Tesislerimizde; ortalama 4,4 milyon ton atık bertaraf ediyor, dünyadaki karbon salınımının azalmasına da milyonda 2,3 katkı sağlıyoruz" dedi. Doğan, belediyelerin ihalelerini yakından takip ettiklerini yeni yatırımlara yelken açmak istediklerini bildirdi.

"ATIK MİKTARI YETERİ KADAR İŞLENEMİYOR"

Türkiye'de atık miktarının yeteri kadar işlenemediğinin altını çizen Doğan, biyokütle açısından sahip olduğumuz potansiyeli "milli servet" olarak tanımlayarak şöyle konuştu: Türkiye'de kişi başı günlük üretilen çöp miktarı bir kilogram düzeyinde. Toplam nüfusa göre günlük çöp miktarımız ise 80 bin ton. Bu miktarın ne yazık ki sadece 45 bin tonu işleniyor. Bu oranın yüzde 20'sini Biotrend tesislerimizde işliyor, böylece atıkları değerli hale getirerek sıfır atık, temiz ve kesintisiz enerji hedefinin önünü açıyoruz. Önümüzde çok büyük bir potansiyel söz konusu.

"GERİ KAZANMA ORANI YÜZDE 19"

Çöplerin aynı zamanda bir ham madde olduğunu dile getiren Doğan, "Türkiye'de 2017 yılından 2020'ye kadar geçen süreçte yaklaşık 17 milyon ton değerlendirilebilir atık toplandı. Bu atıklardan 17 milyar liralık ekonomik kazanç sağlandı. Geri kazanım oranı ise yüzde 19 oldu. 2023 hedefi ise yüzde 35. 2018 yılında atık sektöründe 60 bin kişinin de istihdam edilmesi sağlandı. Türkiye'de her sene geri dönüştürülmesi mümkün 6 milyon ton atığın 5 milyon tonu çöp depolama alanlarına götürülüp toprağa gömülüyor. Bu atıklar, insan ve çevre sağlığı açısından zararının yanında 1,5 milyar liralık bir ekonomik kayba yol açıyor" diye konuştu.

SERAYA HAYAT VERECEK

Davut Doğan, dönüşüm sırasında çıkan enerjiyi tarımda kullanmak istediklerini belirterek "Biyokütle enerjisi üretirken, aynı zamanda ciddi bir ısı buharı da elde ediyoruz. Isı buharını değerlendirmek üzere Malatya ile Sivas'taki tesisimizde seracılık uygulamasına başladık ve başarılı olduk. Bu avantajı diğer tesislerimizde de, özellikle domates yetiştiriciliğinde kullanmak istiyoruz. İzmir ve Bergama'daki tesislerimizde belediyelerin bizlerden bahçe ve bağlarda kullanılmak üzere gübre talebi oldu" diye konuştu.

ÖMER TEMÜR
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Küresel piyasalar merkez bankası yetkililerinin açıklamalarına odaklandı
21 Mayıs 2021 09:09		 Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 328 milyon dolar oldu
20 Mayıs 2021 15:00
'Zorlu bir yılda Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 büyümeyi başardı'
20 Mayıs 2021 12:45		 Kuzey Marmara Otoyolu 7'nci kesimin inşası tamamlandı
20 Mayıs 2021 12:09
Konya'da uluslararası konferansta 'İslami finans' konusu ele alınacak
20 Mayıs 2021 11:56		 'Bu zam eşel mobil sistemi'nin iflas ettiğinin göstergesidir'
20 Mayıs 2021 11:46
Küresel piyasalar enflasyonist endişelerle dalgalı seyrini sürdürüyor
20 Mayıs 2021 09:12		 Kripto para borsalarında Çin ve Elon Musk çöküşü
20 Mayıs 2021 06:55
Akaryakıtta 'ÖTV' oranı yeniden belirlendi
20 Mayıs 2021 03:55		 Türk savunma sanayinin yıldızı parlıyor, daha da parlayacak
19 Mayıs 2021 23:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:13 - FETÖ'nün 'adalet' yapılanmasına operasyon: 60 gözaltı09:11 - Başkent'te FETÖ'nün emniyet ve jandarma yapılanmasından 67 kişiye gözaltı09:09 - Küresel piyasalar merkez bankası yetkililerinin açıklamalarına odaklandı09:05 - Thodex'in sahibi Özer'in yurt dışına kaçışının görüntüleri ortaya çıktı09:03 - 14 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 84 şüpheli gözaltına alındı09:00 - Belediye başkanının 'haksız işten çıkarması'na ret
08:56 - Belediye Başkanı'nın yaşadığı 'yasak aşkta' HTS kayıtları ortaya çıktı08:51 - 8 ilde suç örgütlerine büyük operasyon: 171 gözaltı08:39 - FETÖ yeniden yapılanıyor, sıfırdan başlıyor08:37 - İmamla inatlaşan hırsızın savunması pes dedirtti08:35 - Öz kızına tacizden 50 yıl verildi, istinaf kararı bozdu, tahliye etti08:32 - Tatil için gelen mühendis, mahallelinin baktığı 'şanslı'ya silahla saldırdı
08:21 - Mehmet Ali Erbil: Sözlerim yanlış yere çekildi08:15 - Ankara, büyükelçilikte sandığa izin vermedi08:06 - Vampir Türk genç literatüre geçti07:57 - Yakalanan teröristlerin hedefi AK Parti binasıymış07:53 - Topraktaki 'kara delikler' ürkütüyor
07:46 - Adana'da organize suç örgütü operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
10 fakülte kuruldu 5 fakülte kapatıldı
Batman ve Şırnak'ta askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi
WhatsApp zaferi: Sözleşme Türkiye'de uygulanmayacak
FETÖ yeniden yapılanıyor, sıfırdan başlıyor
Denetimden kaçan sürücü, bekçilere çarptı: Birinin bacağı koptu
Köfteci Yusuf'u böyle tehdit ettiler
Tarladan sofraya sistemi kurulacak
Vampir Türk genç literatüre geçti
8 ilde suç örgütlerine büyük operasyon: 171 gözaltı
İl özel idaresi genel sekreter yardımcısı uzman kadrosuna atanırsa mali hakları ne olur?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yaşadığım yerde sebze meyve fiyatları 1
kuru nane 3
siyah beyaz 2
beynimin dörtte birini kullanıyorum 2
zayiat 3
dyno testi 1
limon kolonyası vs tütün kolonyası 2
soğan 2
sözlüğün enleri 7
sakız kabağı 1
SON İLANLAR
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Sarbel Serdivan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Muğla Büyükşehir Belediyesi 26 İşçi Alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam