Karadeniz'de 30-40 kuyu daha açılacak
|21 Mayıs 2021 07:35
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Sakarya Gaz Sahası'nda 405 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin ardından Türkali-1, Türkali-2 ve Amasra-1 kuyuları açıldı. Fatih sondaj gemisinin kazdığı kuyuların testlerini ise Kanuni yapacak. Kanuni, 5 Mayıs'ta Filyos Limanı'ndan demir aldıktan sonra ilk kuyu testini yapacağı Türkali-2 kuyusuna ulaşmıştı.
Fatih sondaj gemisinin çalışmaları da takvime uygun ilerliyor. Amasra-1 kuyusunda sondaj çalışmaları sürüyor. Fatih burada son kuyu derinliğine ulaşırken formasyon değerlendirme testleri de devam ediyor. Aynı bölgede 30-40 kuyu daha açılması planlanıyor.
Öte yandan Yavuz sondaj gemisinin bir sonraki sondajı için Mersin Taşucu Limanı'nda periyodik bakımları devam ediyor. Yavuz'un bakımı sürerken MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Doğu Akdeniz'de, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi de Karadeniz'de çalışmalarını sürdürüyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin ardından yeni bir sondaj gemisi için çalışmalarını sürdürdüğü de biliniyor. Daha önce açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dördüncü gemiyle ilgili de planımız var. Birkaç seçeneği değerlendiriyoruz. Hem teknik hem ekonomik olarak şartları en uygun olanı tercih edip bir tanesine karar vereceğiz" demişti.
Cevdet Fırat Aydoğmuş
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