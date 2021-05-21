Denetimden kaçan sürücü, bekçilere çarptı: Birinin bacağı koptu
|21 Mayıs 2021 07:25
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İstanbul Bağcılar'da devriye gezen polis ekipleri, Önder Çınar'ın kullandığı otomobilden şüphelenerek 'dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarısına aldırış etmeyen sürücü, kaçarak Küçükçekmece istikametine doğru aşırı süratli şekilde ilerledi.
Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü polis motosikletine çarptı: 2 polis yaralandıBu esnada Çınar, denetim yapan gece bekçilerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle denetim noktasındaki 2 bekçisi yola savruldu. Kaçan otomobil ise caddedeki aydınlatma direğine çarparak yaklaşık 200 metre sonra durdu. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada bir bekçinin bacağının dizden koparak ağır yaralandığı öğrenildi. Yaralı 2 bekçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri ise kaçan sürücü Önder Çınar'ı kaza sonrası gözaltına aldı. Şüpheli sürücü, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası gözaltına alınan Çınar'ın alkollü olduğu ileri sürüldü.
Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, caddeyi trafiğe kapatarak incelemelerde bulundu. İncelemelerin tamamlanması sonucunda, kazaya karışan otomobil kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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