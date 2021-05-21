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Tarladan sofraya sistemi kurulacak

Hazırlanan kanun taslağında, yaş sebze ve meyvedeki israfın önlenmesi için tarladan sofraya sisteminin kurulması, komisyoncuların aradan çıkarılması gibi düzenlemeler yer alıyor
 21 Mayıs 2021 07:29
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AK Parti, Ekonomi Reform Paketi'nde yer alan hedeflere ilişkin yeni bir taslak hazırlamaya başladı. Özellikle kooperatifler ve üreticiye yönelik yeni adımların yer alacağı taslak kısa süre içinde Meclis gündemine getirilecek.

Ekonomi Reform Paketi, mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Paketinin eylem planına ilişkin takvim doğrultusunda Meclis tatile girmeden önce çıkarılacak kanuni düzenlemeler belirlendi. AK Parti milletvekilleri ile ilgili bakanlık bürokratları, öncelikli çıkarılacak düzenlemeler ile ilgili hazırlık yapmaya başladı. Hazırlanan taslakta KOBİ'ler, e-Ticaret şirketleri, üretici kooperatifleri, yaş sebze ve meyvedeki israfın önlenmesi için 'tarladan sofraya' sisteminin kurulması, komisyoncuların aradan çıkarılması gibi düzenlemeler yer alıyor. Kooperatifçilik Kanunu'nda yapılacak değişiklikle kadınların kurduğu kooperatiflerin öncelikle desteklenmesi ve bölgesel kooperatiflerin kurulması öngörülüyor. AK Parti'nin ekonomi kurmayları, "Kooperatiflerde suistimaller yaşanıyor. Denetim problemi var. Şubeleşemiyorlar. Akraba kayırmaları; makam dağıtma, yüksek huzur hakkı bedelleri yüzünden kar edemiyorlar. Üyelikten çıkarma ve yeni üye yazma konusunda da şaibeler var. Bunların sıkı denetlenmesi ve karlı kurumlara dönüştürülmesi gerekiyor" dedi. Yeni hazırlanan taslak ile kooperatiflerin güçlendirilmesi, tarımsal amaçlı kooperatiflere vergi avantajı sağlanması, kooperatiflerin ürünlerine hallerde öncelik verilmesi, tarım ilacı alımında kolaylık sağlanması, istihdamın desteklenmesi şeklinde bir altyapı oluşturulacak. Ayrıca taslak ile kooperatiflerdeki istihdamın desteklenmesi, üretici ile tüketici arasındaki fiyat makasının kapatılması ve üreticinin ürününü doğrudan tüketiciye ulaştırmasını öngören yeni düzenlemeler getiriliyor.

HAL KOMİSYONCULUĞU KALDIRILACAK

Hal Yasası'nda yapılacak değişikliklerle de 'hal komisyonculuğu' kaldırılacak. Yeni haller kurularak satıcı sayısının ve rekabetin artırılması, üretici ve üretici örgütlerinin satış imkanlarının artırılması öncelikli hedef olacak. Ürünlerin bozulmasını engellemek için depolama, ambalaj, nakliyat konularında yeni standartlar uygulamaya konulacak. Hallerdeki ürün çeşitliliği artırılacak, hallerin modernizasyonu yapılacak ve alt yapısı yenilenecek. Kanunda yapılacak yeni düzenlemeler ile gıda sektöründeki israfın asgari seviyeye çekilmesi amaçlanıyor. Üretimden satışa kadarki süreçte maliyetlerin azaltılarak, gıda fiyatlarının düşürülmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Reform Paketi'ni açıklarken Türkiye'de meyve ve sebzenin yüzde 25'inin israf edildiğini, 500 milyar liralık israfın yüzde 2 azaltılması ile 10 milyar lira tasarruf edileceğini söylemişti.

KOBİ ALACAKLARI TEMİNAT GÖSTERİLECEK

AK Parti'nin yaptığı hazırlıklar içinde e-Ticaret'le ilgili düzenlemeler de olacak. Özellikle salgın döneminde büyüyen bu şirketlerin kayıt altına alınması, vergilendirilmesi ve sürdürülebilir olmalarının sağlanması için altyapı oluşturulacak. e- Ticaret şirketlerinin uluslararası arenaya açılması kolaylaştırılacak. KOBİ statüsündeki şirketlerin, alacaklarının bankalara teminat gösterebilmesi sağlanacak. KOBİ'lerin alacakları bir nevi sigorta işlemi görecek ve bankalardan kredi imkanları kolaylaşacak.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
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