Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Topraktaki 'kara delikler' ürkütüyor

DSİ, yeraltı sularının kullanımına ilişkin hazırladığı raporda kaçak kuyuların yer altı sularını yok ettiğini, bunun da dev obruklara neden olduğunu belirtti
 21 Mayıs 2021 07:53
+Aa- Yazdır
Topraktaki 'kara delikler' ürkütüyor

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nun TBMM İklim Araştırma Komsiyonu'na sunduğu yer altı sularının kullanımına ilişkin hazırladığı rapora göre, Türkiye'de yaklaşık 75 bini Konya Havzası'nda bulunmak üzere 100 binin üzerinde kaçak kuyu bulunuyor. Bugün itibarıyla sadece 375 kuyuda on-line günlük izleme yapılabildiği, 3 bin 504 kuyunun ise su seviyesi ve kalitesinin kontrol edilebildiği ifade edilen raporda, bilinçsiz kullanımın devam etmesi halinde su stresi altındaki Türkiye'nin yer altı suları açısından da muhtaç konumuna geleceği ifade edildi.

Kuyulara sıkı takip

Türkiye'de 18 milyar metreküp yer altı su rezervi bulunduğu belirtilen raporda, 17 milyar metreküp suyun kullanım tahsisinin yapıldığı, yereltı sularının yüzde 67 oranında sulamada, yüzde 24'nün içme ve yüzde 9'unun da sanayi amaçlı kullanıldığı aktarıldı.

Yer altı sularını anlık, aylık ve mevsimlik ölçme ve izleme çalışmaları yürütüldüğü anlatılan raporda, toplamda 3 bin 594 kuyunun su seviyesi ve kalitesinin takip edildiği, 2021 yılı itibarıyla 375 kuyuda anlık on-line seviye ölçüm sistemi kurulduğu kaydedildi.

Raporda, su kuyularına ölçüm sistemi takılması çalışmalarının devam ettiği ifade edilirken, Meriç-Ergene ile Konya havazalarında sanayi amaçlı su kuyalarının tamamına izleme sistemi takıldığı belirtildi. Sulama ve içme sularında kullanılan kuyularda ise yüzde 30 oranında ölçüm sistemi takılı olduğu aktarılan raporda, 2022 yılına kadar tüm kuyuların izlemeye alınması için süre verildiği anımsatıldı.

Ülke genelinde sanayi amaçlı 10 bin 425 kuyudan 9 bin 292'sine ölçüm sistemi takıldığı, sulama-içme kullanma amaçlı 25 bin 344 kuyudan 6 bin 399'una ölçüm sistemi takıldığı bildirildi.

Obrukları tetikledi

Raporda, emniyetli, rezervi tamamen dolmuş ve tahsise kapatılmış havzalar başta olmak üzere çok sayıda belgesiz kuyu açıldığı tespiti yapılırken, "Bu nedenle yer altı suları denetimi güçleşti, bu suların seviyeleri emniyetli sevininin altına düştü. Dinamik seviyeler düşerken, enerji maliyetleri arttı. Karstik alanlarda obruk oluşumları tetiklendi, can ve mal emniyeti tehlikeye girdi" denildi.

Kaçak kuyu istatistiklerine de yer verilen raporda, "çeşitli proje eylem planları kapsamında, belgesiz kuyu tespitine yönelik yapılan çalışmalara göre; ülkemizde yüz binin üzerinde (75 bine yakını Konya Kapalı Havzasında olmak üzere) belgesi olmayan (kaçak) yer altı kuyusu bulunduğu tahmin edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. Raporda, kaçak kuyuların tespiti halinde, 2021 yılı itibarıyla 3 bin 482 liradan 17 bin 411 liraya kadar para cezası verildiği, havaza kapalı ise kuyunun kapatıldığı, açık ise sadece cezanın tahsil edilip belgelendirme yapıldığı kaydedildi.

'Belgesi olmayan kuyular kapatılmalı'

Raporda, kaçak kuyuların belgelendirilmesi ve yeni kuyuların açılmasının önlemesi için de çözüm önerisi olarak şu değerlendirme yapıldı:

"Bütün belgesiz kuyulara bir sefere mahsus kullanma belgesi verilmesi çözüm olmakla birlikte, bunun kamuoyuda öğrenilmesi durumunda kapalı havzalardaki kaçak kuyu sayısında ciddi bir artış meydana geleceği değerlendirilmektedir. Mevcut duruma göre tespit edilen belgesiz kuyuların kapatılması gerekmektedir."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vampir Türk genç literatüre geçti
21 Mayıs 2021 08:06		 Karadeniz'de 30-40 kuyu daha açılacak
21 Mayıs 2021 07:35
'Gara'ya kara harekatı yapılmalı'
21 Mayıs 2021 06:50		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
21 Mayıs 2021 06:30
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21 Mayıs 2021 00:56		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
21 Mayıs 2021 00:04
Sadece 100 tane üretildi: Adnan Menderes'in kol saati Demokrasi Müzesi'nde sergilenecek
20 Mayıs 2021 23:35		 26 yıllık devir kapanıyor: Internet Explorer kapatılıyor
20 Mayıs 2021 23:17
Bütün camilerde Kudüs ve İslam beldeleri için dua edilecek
20 Mayıs 2021 21:43		 Akşener'e soru sormak isterken susturulan kadın o anları anlattı
20 Mayıs 2021 21:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:13 - FETÖ'nün 'adalet' yapılanmasına operasyon: 60 gözaltı09:11 - Başkent'te FETÖ'nün emniyet ve jandarma yapılanmasından 67 kişiye gözaltı09:09 - Küresel piyasalar merkez bankası yetkililerinin açıklamalarına odaklandı09:05 - Thodex'in sahibi Özer'in yurt dışına kaçışının görüntüleri ortaya çıktı09:03 - 14 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 84 şüpheli gözaltına alındı09:00 - Belediye başkanının 'haksız işten çıkarması'na ret
08:56 - Belediye Başkanı'nın yaşadığı 'yasak aşkta' HTS kayıtları ortaya çıktı08:51 - 8 ilde suç örgütlerine büyük operasyon: 171 gözaltı08:39 - FETÖ yeniden yapılanıyor, sıfırdan başlıyor08:37 - İmamla inatlaşan hırsızın savunması pes dedirtti08:35 - Öz kızına tacizden 50 yıl verildi, istinaf kararı bozdu, tahliye etti08:32 - Tatil için gelen mühendis, mahallelinin baktığı 'şanslı'ya silahla saldırdı
08:21 - Mehmet Ali Erbil: Sözlerim yanlış yere çekildi08:15 - Ankara, büyükelçilikte sandığa izin vermedi08:06 - Vampir Türk genç literatüre geçti07:57 - Yakalanan teröristlerin hedefi AK Parti binasıymış07:53 - Topraktaki 'kara delikler' ürkütüyor
07:46 - Adana'da organize suç örgütü operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
10 fakülte kuruldu 5 fakülte kapatıldı
Batman ve Şırnak'ta askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi
FETÖ yeniden yapılanıyor, sıfırdan başlıyor
WhatsApp zaferi: Sözleşme Türkiye'de uygulanmayacak
Denetimden kaçan sürücü, bekçilere çarptı: Birinin bacağı koptu
Köfteci Yusuf'u böyle tehdit ettiler
Tarladan sofraya sistemi kurulacak
Vampir Türk genç literatüre geçti
8 ilde suç örgütlerine büyük operasyon: 171 gözaltı
İl özel idaresi genel sekreter yardımcısı uzman kadrosuna atanırsa mali hakları ne olur?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gölgede bırakmak 1
ömrünü adamak 2
sarımsak 1
konu ve entryleri derleyip kitap bastırmak 1
eşyayı koyduğun yeri unutmak 3
bayram tatlısı 1
sarı mercimek 1
şükufe 1
yağlı tohumlar 1
hidroliz 1
SON İLANLAR
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Sarbel Serdivan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Muğla Büyükşehir Belediyesi 26 İşçi Alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam