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Yakalanan teröristlerin hedefi AK Parti binasıymış

Yedi uzun namlulu ve bir keskin nişancı tüfeğiyle yakalanıp gözaltına alınan terör örgütü TKP/ML mensubu yedi kişilik hücrenin yakalanmadan iki gün önce Pendik AK Parti binası önünde keşif yaptığı ortaya çıktı.
 21 Mayıs 2021 07:57
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Yakalanan teröristlerin hedefi AK Parti binasıymış

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre: - İstanbul'da devlet büyüklerine ve güvenlik güçlerine suikast ve silahla saldırı düzenleyecekleri gerekçesiyle önceki gün düzenlenen operasyonla yedi uzun namlulu ve bir keskin nişancı tüfeğiyle yakalanıp gözaltına alınan terör örgütü TKP/ML mensubu yedi kişilik hücrenin yakalanmadan iki gün önce Pendik Ak Parti binası önünde keşif yaptığını gösteren görüntülere ulaşıldı. İlçe binasına bombalı saldırı yapmak için keşif yaptığı belirlenen hücrenin uzantılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Konvoya saldıracaklardı

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında, geçtiğimiz Ocak ayında sözde Türkiye sorumlusu yakalanıp gözaltına alınmış, şüphelinin cep telefonu ve dijital cihazlarından elde edilen bilgilerle, başta devlet büyüklerine suikast ile güvenlik kuvvetlerine silahlı saldırı planları yaptıkları belirlenen terör örgütü TKP/ML'ye altı ilçede operasyon düzenlenmişti. 19 Mayıs günü sabaha karşı düzenlenen operasyonda yedi AK 47 (Kalaşnikof) tipi uzun namlulu silah, 18 AK 47 şarjörü, bir keskin nişancı tüfeği, bir keskin nişancı dürbünü, bir keskin nişancı kamuflajı ve bir telsizle ele geçirilmişti. Aralarında örgütün illegal alan sorumlusu olduğu öne sürülen Arzu Özdemir ile silahlı alan sorumlusu Ünal Yiğit'in de bulunduğu yedi şüphelinin yapmayı karar aldıkları saldırılar öncesinde keşif çalışmaları yaptıkları öğrenildi.

Yapılan teknik takip çalışmalarıyla tespit edilip önlenen saldırılar arasında bir devlet büyüğünün konvoyuna ve güvenlik kuvvetlerine silahlı saldırıların bulunduğu öğrenilirken, örgütün tespit edilen saldırı planlarından bir diğerinin ise Ak Parti Pendik İlçe binasına bombalı saldırı planı olduğu öğrenildi. Polisin operasyon öncesinde takibe aldığı örgüt mensubunun ilçe binası çevresinde keşif yaparken yakalandığı öğrenildi.
Memurlar.Net
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