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Mehmet Ali Erbil: Sözlerim yanlış yere çekildi

'Bir İsrailli öldürsem cennetlik olurum' diyen Mehmet Ali Erbil'den yeni açıklama: Sözlerim yanlış yere çekildi
 21 Mayıs 2021 08:21
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Mehmet Ali Erbil: Sözlerim yanlış yere çekildi

"Bir İsrailli öldürsem cennetlik olurum" diyen Mehmet Ali Erbil, sözlerinin yanlış yere çekildiğini belirtti ve "İsyanım İsrail halkına yönelik değil, İsrail devletinin politikasınadır. Bu sözlerimden sonra Türkiye'deki bazı Yahudi dostlarımdan mesajlar aldım. Eğer bilmeden onları kırdıysam çok üzülürüm" dedi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili olarak "Bir İsrailli öldürsem cennetlik olurum" diyen Mehmet Ali Erbil, 'sözlerinin yanlış yere çekildiğini' belirtti.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada ABD'ye de tepki gösteren Erbil, "Bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın bile sözlerini saptıran bir Amerikan zihniyeti var. Dünyada Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi İsrail'in bu zulmüne tepki gösteren başka lider yok" dedi.

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşan Erbil'in açıklamaları şöyle:

İsrail, Filistin ile ateşkesi onayladı

İsrail devletini eleştiriyorum çünkü Filistin halkına terör uyguluyor. Korumasız bebekler, çocuklar öldürülüyor, bu manzaraya kalbi olan kimse dayanamaz. İsrail suçsuz insanları öldürürken buna isyan etmemek mümkün değil. Dünyada Türkiye dışında kimse yaşanan katliama yüksek sesle itiraz etmiyor. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın bile sözlerini saptıran bir Amerikan zihniyeti var. Dünyada Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi İsrail'in bu zulmüne tepki gösteren başka lider yok. Amerika işine gelmediği için 'anti-semitik dil kullanıyor' diye karşı çıkıyor. Halbuki başta Erdoğan olmak üzere Türk halkı İsrail'in bu insanlık suçuna isyan ediyoruz. Keşke tüm liderler İsrail devletinin bu saldırgan politikalarına Erdoğan gibi tepki gösterse.

'İsrail halkının ne suçu olabilir?'

Benim sözlerim de yanlış yere çekildi. Bu sözlerimden sonra Türkiye'deki bazı Yahudi dostlarımdan mesajlar aldım. Eğer bilmeden onları kırdıysam çok üzülürüm. Benim tepkim de öfkem de İsrail devletinin bu vahşi politikasına. İsrail halkının ne suçu olabilir? Onların da büyük bir bölümü Filistin halkına yapılan bu zulümden rahatsızdır diye düşünüyorum. 'Bu suçlama hem ülkemiz hem de Erdoğan için büyük bir haksızlıktır' İnsan olan kimse bu vahşeti onaylamaz. Biz Türkiye olarak tarihimiz boyunca Yahudilere kucak açmış bir milletiz. Anti-semitizmle suçlanacak son ülke de Türkiye'dir. Amerika her zamanki gibi İsrail devletinin suçunu bastırmak için zulme karşı en çok sesini çıkaran Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanına 'anti-semitizm' suçlamasında bulunuyor. Bu suçlama hem ülkemiz hem de Erdoğan için büyük bir haksızlıktır. Ben bir sanatçı olarak hayatım boyunca barıştan yana oldum. Şimdi de aynısını Filistin için istiyorum. Umarım en kısa sürede o topraklara da barış gelir.
Sabah
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