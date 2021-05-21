Ankara, büyükelçilikte sandığa izin vermedi
Suriye'de yapılacak devlet başkanlığı seçimine 21 yıldır iktidarda olan Beşar Esad'ın yanı sıra Abdallah Saloum Abdallah ve Mahmoud Ahmed Marei katılacak. Suriye tarihinde en fazla adayın çıktığı seçimlere yedisi kadın 51 aday başvurmuştu. Ancak Anayasa Mahkemesi, Esad'la birlikte üç adayın seçime katılmasına karar verdi.
|21 Mayıs 2021 08:15
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Milliyet'ten NAMIK DURUKAN'ın haberine göre: Seçim nedeniyle ülke dışındaki Suriyeliler büyükelçiliklerde kurulan sandıklarda dün itibarı ile oylarını kullanmaya başladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın, Suriyelilerin seçimlerde oy kullanmaları için büyükelçilikte sandık kurulması için kısa süre önce Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan izin talebinde bulunduğu iddia edildi. Talebi reddeden Ankara'nın, büyükelçilikte sandık kurulmasına izin vermediği kaydediliyor. Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Ayman Sousan, büyükelçilikte sandık kurulmasın talebine Türkiye'nin yanı sıra Almanya'nın da ret cevabı verdiğini açıkladı.
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