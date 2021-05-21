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Tatil için gelen mühendis, mahallelinin baktığı 'şanslı'ya silahla saldırdı

Tüyler ürperten olay 14 Mayıs günü yaşandı. Konya Meram'da yaşayan inşaat mühendisi Özer U. ailesi ile birlikte Ramazan Bayramı tatilinde Foça Gencelli'ye gitti. Özer U. 13 Mayıs günü çocuklarını alarak parka götürdü. Bakımı mahalleli tarafından, aşıları ise belediye tarafından yaptırılan Şanslı isimli köpek Özer U.'nun çocuğunu ısırdı.
 21 Mayıs 2021 08:32
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Tatil için gelen mühendis, mahallelinin baktığı 'şanslı'ya silahla saldırdı

Özer U. ise ısırma olayının olduğu günün akşamı Şanslı'nın yaşadığı sokağa geldi, görgü tanıklarından M.K.'ye köpeği öldüreceğini söyledi. M.K. ile birlikte mahalleli Şanslı'yı evlerinin bahçesinde korumaya aldı. Ancak ertesi gün yine sokağa gelen Özer U. yemek verme bahanesiyle yaklaştığı köpeğe belinden çıkardığı silahla ateş etti. Köpek kanlar içinde kaçarak saklandı. Silah sesini duyan mahalleli kanlar içindeki köpeğin başında toplandı.

Bu esnada Özer U. aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaralı köpeğe ilk müdahaleyi, mahallenin yardım çağrısı üzerine veteriner hekim Adem Yatağar yaptı. Kanaması durdurulan köpek, vücudunda kalan kurşunun çıkarılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Seyrek Köpek Bakımevi'ne gönderildi. Burada yapılan müdahale sonrası Şanslı'nın vücudundaki kurşun çıkarıldı. Olay günü Foça'dan ayrılıp memleketi Konya Meram'a giden Özer U. hakkında Hayvan Hakları Federasyonu suç duyurusunda bulundu.
DHA
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