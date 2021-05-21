İmamla inatlaşan hırsızın savunması pes dedirtti
|21 Mayıs 2021 08:37
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Edinilen bilgilere göre; ikindi vakti namaz saatinde camiye giden bir şüpheli girişte bulunan duvar saatini kontrol etti. Cami imamının durumu fark etmesi üzerine daha önce de defalarca çalınan duvar saatini tel kabloyla duvara bağladı. Akşam saatlerinde camiye giden şüpheli, duvardaki saatin tel kablosunu pense ile keserek çaldı.
Cami imamının sesleri duyması üzerine güvenlik kameralarına baktığında olan biteni gördü. Bu anlarda polis ekiplerine ihbarda bulunan imam, duvar saatini çalan hırsızı ise adım adım takip etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine şahsın konumunu belirtmesi üzerine hırsızlık şüphelisi kıskıvrak yakaladı.
Öte yandan, kendisine 'Neden çaldın?' sorusu yöneltilen şüpheli ilk olarak 'Ne yaptığımı bilmiyorum' diyen şüpheli 'Duvar saatini neden çaldınız?' sorusu üzerine ise "Evet çaldım. Neden çaldığımı bilmiyorum" dedi.
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