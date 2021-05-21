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8 ilde suç örgütlerine büyük operasyon: 171 gözaltı
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için "Sahil Rüzgarı Operasyonu" başlatıldı.
|21 Mayıs 2021 08:51
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