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Belediye Başkanı'nın yaşadığı 'yasak aşkta' HTS kayıtları ortaya çıktı

Antalya'nın Elmalı ilçe Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Öztürk'ün, eski şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile yaşadığı iddia edilen aşka ilişkin HTS kayıtları ortaya çıktı.
 21 Mayıs 2021 08:56
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Belediye Başkanı'nın yaşadığı 'yasak aşkta' HTS kayıtları ortaya çıktı

Antalya'ya bağlı Elmalı ilçe Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Öztürk'ün, eski makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile yaşadığı iddia edilen aşka dair HTS kayıtları ortaya çıktı. Mahkeme dosyasına giren HTS kayıtlarına göre, Başkan Öztürk'ün kullandığı telefon ile Sümeyra Tilki'ye ait telefonla "3 bin 476 saniye" süren, 18 ayrı görüşme yapıldığı ortaya çıktı. HTS kayıtlarının Elmalı Cumhuriyet Savcılığı dosyasına ulaşmasının ardından Ahmet Tilki domuz kurşunu ile saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Hastanede tedavisine devam edilen Ahmet Tilki, "Ne kurşunu sıkarsanız sıkın, davamdan ve şikayetimden vazgeçmiyorum. Beni susturmak için pusu kurdular" dedi.

HTS KAYITLARIND SON DAKİKA DETAYI

Olayla ilgili Elmalı Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken Öztürk ve avukatının, yazışma ve görüşmelerin yapıldığı telefona ait hattın HTS kayıtlarının incelenmemesini talep etmesi kafaları karıştırdı. Başkan Öztürk'ün bu çekincesine karşılık bu kez Ahmet Tilki 'nin avukatı Erdal Yiğit, boşanma davası için S. T'nin telefonuna ait HTS kayıtlarının istenilmesi için mahkemeden talepte bulundu.

GÖRÜŞME BELGELENDİ

Avukat Erdal Yiğit'in talebi üzerine boşanma davası için istenen HTS kayıtları Elmalı'ya ulaştı. Skandal aşkta kimin doğru; kimin yalan söylediği ise HTS kayıtları ile ortaya çıktı. . Olayı inkar eden Elmalı'nın İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi S.T. ile telefondaki görüşmeleri gün gün, saat saat, adres ve mevki olarak tek tek tespit edildi.

3 BİN 476 SANİYE GÖRÜŞTÜ

Mahkeme dosyasına giren son dakika HTS kayıtlarına göre Başkan Öztürk'ün kullandığı ve Nil Tarım Turizm İnşaatü Ltd'ye ait telefon ile S. T'ye ait telefonla 1 Ocak 2020'den 11 Temmuz 2020 tarihine kadar toplam 3 bin 476 saniye süren 18 görüşme yapılmış. Başkan Öztürk'ün ,S.Ti'nin konum paylaşarak 2 Haziran'da buluştukları adrese ait HTS kayıtları da olayın gerçekliliğini gösteren başka bir belge oldu.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Kamera kayıtlarına da yansıyan buluşma yerine önce Öztürk'ün kendi özel aracıyla geldiği, ardından WhatsApp'tan konum attığı öne sürülen ST.'nin ise taksiyle geldiği ortaya çıkmıştı. İkiliye ait telefonların HTS kayıtlarına göre bulaşmanın gerçekleştiği tarihte Başkan Öztürk'ün Antalya'ya göreve gönderdiği makam şoförü Ahmet Tilki'yi aradığı, ardından da S.T'yi aradığı ortaya çıktı. Olayın gerçekleştiği 1-2 Haziran 2020 gününde ise S. T'nin Başkan Öztürk ile 600 saniye görüşme yapması dikkat çekti.

AVUKATI SAVCILIĞA BAŞVURDU

HTS kayıtlarının boşanma davasına ait dosyaya girmesinden sonra mağdur makam şoförü Ahmet Tilki'nin avukatı Erdal Yiğit'ten ikinci bir hamle geldi. Bir yıla yakındır devam savcılık soruşturmasının sonuçlanması için Yiğit, HTS kayıtlarını Elmalı Cumhuriyet Savcılığı'na vererek, müvekkili Ahmet Tilki'nin olayın tek mağduru olduğunu ve Başkan Öztürk'ün yaptığı suç duyurusu hakkında 'Kovuşturmaya yer olmadığı kararı' verilmesini talep etti. Savcının vereceği karar ile yeni gelişmeler yaşanacağı ifade ediliyor.
Sabah
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