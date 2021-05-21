Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye başkanının 'haksız işten çıkarması'na ret

FETÖ'nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'ın şirketine Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından usulsüz ödeme yapılmasına karşı çıkan belediye çalışanı Damla İnci'nin işten çıkarılmasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi, İnci'nin işten çıkarılmasının haklı bir nedene dayanmadığına hükmederek işe iadesine karar verdi. Kararda, İnci'nin 'personele ihtiyaç yok' denilerek çıkarıldığı, ancak yerine başkasının alındığı belirtildi.
 21 Mayıs 2021 09:00
+Aa- Yazdır
Belediye başkanının 'haksız işten çıkarması'na ret

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'ın şirketine Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden usulsüz ödeme yapılmasına karşı çıkan CHP Aydın eski İl Başkanı Bayram İnci'nin belediye çalışanı kızı Damla İnci'nin işten çıkarılmasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Aydın 1. İdare Mahkemesi, işten çıkarılması ardından işe iade davası açan Damla İnci'nin talebini reddetti. Karar ardından dosyayı istinafa taşıyan İnci'ye bu kez iyi haber üst mahkeme olan İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nden geldi.

PERSONELE İHTİYAÇ YOK DENİLDİ, YERİNE BAŞKASI ALINDI

İzmir Bölge İdare Mahkemesi, Aydın 1. İdare Mahkemesi'nde verilen kararın kaldırılmasına hükmetti. Kararda, belediyece İnci'nin pozisyonunda sözleşmeli personeli ihtiyaç duyulmadığı ve davacını yerine yeni personel alımına gidilmediği belirtildiği kaydedildi. Ancak Damla İnci'nin işgal ettiği pozisyon için personel temini yoluna gidildiği belirtildi.

İŞTEN ÇIKARILMASI HAKLI BİR NEDENE DAYANMIYOR

Kararda, "Bu durumda; davacının hizmetine ihtiyaç duyulmadığının somut bilgi ve belgelerle ortaya konulamadığı ve görevinde yetersiz veya başarısız olduğuna ilişkin herhangi bir tespit bulunmaması hususları bir arada değerlendirildiğinde, davacının hizmet sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin dava konusu işlemin haklı bir nedene dayanmadığı ve hukuka aykırı olduğu sonucuna varıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir" denildi. Mahkeme heyeti, istinaf başvurusunun kabulüne hükmetti.

NE OLMUŞTU?

CHP Aydın eski İl Başkanı Bayram İnci'nin kızı Damla İnci, 2014 yılında Sözleşmeli Biyolog olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ)'nde işe girdi. Laboratuvarda Biyolog olarak işe başlayan İnci, daha sonra ASKİ İhale Birimi'nde görevlendirildi.

ASKİ Destek Hizmetleri Daire Başkanı tarafından 2015 yılında açılan 'ihale danışmanlığı' işini, FETÖ'nün Belediyeler İmamı olduğu iddia edilen Erkan Karaarslan'ın şirketi Muhkem Danışmanlık kazandı.

İlerleyen zamanda söz konusu şirket sözleşme şartlarını yerine getirmediği halde ödeme istedi. Fakat ihale biriminde çalışanlar ödeme yapmayı reddetti. İhale biriminde çalışan 5 ayrı kişi tarafından hazırlanan tutanaklarda o dönem Destek Hizmetleri Daire Başkanı olan Nermin Canyurt'tan faturaların ödenmemesi nedeniyle baskı gördükleri belirtildi. Tutanaklarda, Canyurt'un sözlü olarak baskı yaparak faturaların ödenmesini sağlamaya çalıştığı ifade edildi.

Söz konusu tutanakları imzalayan 5 kişiden biri de Damla İnci idi... Damla İnci, geçtiğimiz günlerde ASKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'ndan şok bir yazı aldı. Yazıda, "Genel Müdürlüğümüzde görev yaptığınız hizmet biriminden alınan yazıda 'sözleşmeli biyolog' olarak hizmetinize ihtiyaç duyulmadığı' belirtilmiştir" denildi. Yani Damla İnci işten atıldı.

Damla İnci'nin babası Bayram İnci, 2015-2017 yılları arasından CHP Aydın İl Başkanlığı görevini üstlenmişti. 2013-2015 yılları arasında ise Aydın Efeler İlçe Başkanlığı yapmıştı.

Sema Alim Dalgıç
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Danıştay'dan belediye başkan yardımcısının görevden alınmasında dikkat çeken yorum!
12 Mayıs 2021 00:05		 Dağıtıcı kadrosuna geçen PTT görevlileri hakkında Danıştay İDDK'dan iptal kararı!
11 Mayıs 2021 16:57
Danıştay Başkanı Yiğit'ten 153. kuruluş yılı mesajı
10 Mayıs 2021 12:51		 Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü törenleri ertelendi
09 Mayıs 2021 11:18
Trabzon İdare mahkemesi kararını değerlendiriyoruz: Öğrenci derse gelmezse öğretmen ek ders ücreti alabilir mi?
08 Mayıs 2021 00:05		 Torbalı Belediye seçimi itirazında mahkeme belge ve görselleri istedi
06 Mayıs 2021 13:41
Bir süresiz sözleşmeli sağlıkçı daha kadro davasını kazandı
03 Mayıs 2021 16:50		 Ek ders ücreti alamayan öğretmen açtığı davayı kazandı
28 Nisan 2021 13:12
Öğrenci derse gelmezse öğretmenin ek dersinin kesilemeyeceğine dair karar
28 Nisan 2021 00:54		 Reşit olmayan çocuğun nehirde ölümünde idare ve ailesi birlikte sorumludur
28 Nisan 2021 00:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:13 - FETÖ'nün 'adalet' yapılanmasına operasyon: 60 gözaltı09:11 - Başkent'te FETÖ'nün emniyet ve jandarma yapılanmasından 67 kişiye gözaltı09:09 - Küresel piyasalar merkez bankası yetkililerinin açıklamalarına odaklandı09:05 - Thodex'in sahibi Özer'in yurt dışına kaçışının görüntüleri ortaya çıktı09:03 - 14 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 84 şüpheli gözaltına alındı09:00 - Belediye başkanının 'haksız işten çıkarması'na ret
08:56 - Belediye Başkanı'nın yaşadığı 'yasak aşkta' HTS kayıtları ortaya çıktı08:51 - 8 ilde suç örgütlerine büyük operasyon: 171 gözaltı08:39 - FETÖ yeniden yapılanıyor, sıfırdan başlıyor08:37 - İmamla inatlaşan hırsızın savunması pes dedirtti08:35 - Öz kızına tacizden 50 yıl verildi, istinaf kararı bozdu, tahliye etti08:32 - Tatil için gelen mühendis, mahallelinin baktığı 'şanslı'ya silahla saldırdı
08:21 - Mehmet Ali Erbil: Sözlerim yanlış yere çekildi08:15 - Ankara, büyükelçilikte sandığa izin vermedi08:06 - Vampir Türk genç literatüre geçti07:57 - Yakalanan teröristlerin hedefi AK Parti binasıymış07:53 - Topraktaki 'kara delikler' ürkütüyor
07:46 - Adana'da organize suç örgütü operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
10 fakülte kuruldu 5 fakülte kapatıldı
Batman ve Şırnak'ta askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi
WhatsApp zaferi: Sözleşme Türkiye'de uygulanmayacak
FETÖ yeniden yapılanıyor, sıfırdan başlıyor
Denetimden kaçan sürücü, bekçilere çarptı: Birinin bacağı koptu
Köfteci Yusuf'u böyle tehdit ettiler
Tarladan sofraya sistemi kurulacak
Vampir Türk genç literatüre geçti
8 ilde suç örgütlerine büyük operasyon: 171 gözaltı
İl özel idaresi genel sekreter yardımcısı uzman kadrosuna atanırsa mali hakları ne olur?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mahalle bakkalının müşterilerim grubu 2
hidroliz 1
yaşadığım yerde sebze meyve fiyatları 1
memleket partisi 1
gel beraber mesut olalım 1
kaptan kaba aktarmak 2
beğendim butonunu sık kullanan arkadaş 1
sakız kabağı 1
deniz salyası 3
elma 2
SON İLANLAR
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Sarbel Serdivan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Muğla Büyükşehir Belediyesi 26 İşçi Alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam