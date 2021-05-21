Belediye başkanının 'haksız işten çıkarması'na ret

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'ın şirketine Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden usulsüz ödeme yapılmasına karşı çıkan CHP Aydın eski İl Başkanı Bayram İnci'nin belediye çalışanı kızı Damla İnci'nin işten çıkarılmasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Aydın 1. İdare Mahkemesi, işten çıkarılması ardından işe iade davası açan Damla İnci'nin talebini reddetti. Karar ardından dosyayı istinafa taşıyan İnci'ye bu kez iyi haber üst mahkeme olan İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nden geldi.

PERSONELE İHTİYAÇ YOK DENİLDİ, YERİNE BAŞKASI ALINDI

İzmir Bölge İdare Mahkemesi, Aydın 1. İdare Mahkemesi'nde verilen kararın kaldırılmasına hükmetti. Kararda, belediyece İnci'nin pozisyonunda sözleşmeli personeli ihtiyaç duyulmadığı ve davacını yerine yeni personel alımına gidilmediği belirtildiği kaydedildi. Ancak Damla İnci'nin işgal ettiği pozisyon için personel temini yoluna gidildiği belirtildi.

İŞTEN ÇIKARILMASI HAKLI BİR NEDENE DAYANMIYOR

Kararda, "Bu durumda; davacının hizmetine ihtiyaç duyulmadığının somut bilgi ve belgelerle ortaya konulamadığı ve görevinde yetersiz veya başarısız olduğuna ilişkin herhangi bir tespit bulunmaması hususları bir arada değerlendirildiğinde, davacının hizmet sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin dava konusu işlemin haklı bir nedene dayanmadığı ve hukuka aykırı olduğu sonucuna varıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir" denildi. Mahkeme heyeti, istinaf başvurusunun kabulüne hükmetti.

NE OLMUŞTU?

CHP Aydın eski İl Başkanı Bayram İnci'nin kızı Damla İnci, 2014 yılında Sözleşmeli Biyolog olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ)'nde işe girdi. Laboratuvarda Biyolog olarak işe başlayan İnci, daha sonra ASKİ İhale Birimi'nde görevlendirildi.

ASKİ Destek Hizmetleri Daire Başkanı tarafından 2015 yılında açılan 'ihale danışmanlığı' işini, FETÖ'nün Belediyeler İmamı olduğu iddia edilen Erkan Karaarslan'ın şirketi Muhkem Danışmanlık kazandı.

İlerleyen zamanda söz konusu şirket sözleşme şartlarını yerine getirmediği halde ödeme istedi. Fakat ihale biriminde çalışanlar ödeme yapmayı reddetti. İhale biriminde çalışan 5 ayrı kişi tarafından hazırlanan tutanaklarda o dönem Destek Hizmetleri Daire Başkanı olan Nermin Canyurt'tan faturaların ödenmemesi nedeniyle baskı gördükleri belirtildi. Tutanaklarda, Canyurt'un sözlü olarak baskı yaparak faturaların ödenmesini sağlamaya çalıştığı ifade edildi.

Söz konusu tutanakları imzalayan 5 kişiden biri de Damla İnci idi... Damla İnci, geçtiğimiz günlerde ASKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'ndan şok bir yazı aldı. Yazıda, "Genel Müdürlüğümüzde görev yaptığınız hizmet biriminden alınan yazıda 'sözleşmeli biyolog' olarak hizmetinize ihtiyaç duyulmadığı' belirtilmiştir" denildi. Yani Damla İnci işten atıldı.

Damla İnci'nin babası Bayram İnci, 2015-2017 yılları arasından CHP Aydın İl Başkanlığı görevini üstlenmişti. 2013-2015 yılları arasında ise Aydın Efeler İlçe Başkanlığı yapmıştı.

Sema Alim Dalgıç