İstanbul'da kuvvetli sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde sağanağın İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli olması öngörülüyor.
|21 Mayıs 2021 09:35
|+Aa- Yazdır
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.
Bölgedeki sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalması, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında veya yer yer altında olması öngörülüyor.
Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, bölgenin batısında yer yer fırtına şeklinde, akşam saatlerinden sonra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bölgede kuvvetli yağış ve rüzgar ihtimali nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Ersoy'un eşi paylaşmıştı! Uzmanı uyardı
21 Mayıs 2021 11:59
|Türkiye'de 753 yerde 6 Haziran'da seçim yapılacak
21 Mayıs 2021 11:48
|Kovid-19 yüzünden 15 günde 10 kilo verdi
21 Mayıs 2021 11:24
|Türkiye'nin mavi bayraklı plajları güncel liste 2021
21 Mayıs 2021 10:37
|Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi bugün açılıyor
21 Mayıs 2021 10:18
|Bakan Koca 'kimse yoksa maske takmanız gerekmiyor' dedi, herkes aynı soruyu sordu
21 Mayıs 2021 09:55
|Vampir Türk genç literatüre geçti
21 Mayıs 2021 08:06
|Topraktaki 'kara delikler' ürkütüyor
21 Mayıs 2021 07:53
|Karadeniz'de 30-40 kuyu daha açılacak
21 Mayıs 2021 07:35
|'Gara'ya kara harekatı yapılmalı'
21 Mayıs 2021 06:50