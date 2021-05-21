'Hamas terör örgütü' KJ'si! Karamollaoğlu'na 'aman aman' dedirtti
Habertürk TV'de ''Nedir Ne Değildir'' isimli programda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu konuk oldu.
|21 Mayıs 2021 09:32
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SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na, gazeteciler Nagehan Alçı, Kemal Öztürk ve Veyis Ateş; Mehmet Akif Ersoy moderatörlüğünde sorular yöneltti.
Konulardan biri de İsrail'in Gazze saldırılarıydı.
Karamollaoğlu, '''Gazze devlet olarak kabul edilmediği için, Hamas'ı da terör örgütü olarak görüyorlar, bu yanlıştır'' dedi.
Ancak ekranda, ''Karamollaoğlu: Hamas terör örgütüdür'' yazısı görüldü.
Sosyal medyada büyük tepki çekmesinin ardından, moderatör Mehmet Akif Ersoy bir düzeltme açıklaması yaptı.
KJ'de sayın Karamollaoğlu'nun ifadesinde, ''Hamas terör örgütü gibi bir şey yazılmış onu düzelteyim, bizden kaynaklı bir KJ yanlışı'' dedi.
Karamollaoğlu'ysa ''Aman aman, çok önemli, o hata kabul edilebilir bir şey değil'' tepkisinde bulundu
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